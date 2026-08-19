River volvió a jugar mal y empató con Independiente Santa Fe: Coudet no encuentra respuestas

En una jornada marcada por un fuerte componente emotivo en las tribunas, Independiente Santa Fe y River Plate igualaron 0-0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. Tras la postergación sufrida por el devastador terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto, la pelota volvió a rodar en la capital cafetera en un compromiso donde las defensas terminaron imponiéndose a los ataques.

Desde el silbatazo inicial, el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscó adueñarse de la posesión del balón a través del trabajo de sus mediocampistas. Sin embargo, se topó con un planteo sumamente ordenado por parte del esquema de Pablo Repetto, que apostó a bloquear los circuitos de pase de la visita y responder mediante transiciones rápidas encabezadas por Hugo Rodallega y Jáder Obrian.

Durante la primera mitad, las ocasiones claras frente a los arcos fueron escasas. River insinuó peligro a través de la movilidad de Rafael Santos Borré y destellos de Ángel Correa, pero la zaga colombiana conformada por Emanuel Olivera e Iván Scarpeta se mostró sólida para desactivar cualquier intento. En el arco local, Weimar Asprilla respondió con seguridad ante los remates de media distancia.

En el complemento, Santa Fe intentó empujar con el apoyo de su público y adelantó sus líneas, exigiendo a la última línea del Millonario, en la que sobresalieron Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta. Pese a las intenciones de ambos entrenadores con el ingreso de variantes en el tramo final, el marcador se mantuvo inamovible hasta el pitazo de cierre.

Con este 0-0, la llave queda completamente abierta de cara al cruce de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a las 7:30 p. m. (hora argentina) en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. Quien resulte vencedor se asegurará el boleto a los cuartos de final del torneo internacional, donde se medirá ante el ganador del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia.