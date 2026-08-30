River venció por 3 a 1 a Banfield por el Torneo Clausura en el estreno de Ponzio como DT

River se repuso con un triunfo por 3 a 2 ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026: el resumen del partido.

River Plate venció a Banfield por 3 a 2 en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, duelo en el cual Leonardo Ponzio tuvo su presentación oficial como director técnico tras la salida de Eduardo Coudet. Con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, el 'Millonario' sumó tres puntos clave para reponerse luego de la dura eliminación en Copa Sudamericana y para acercarse a los puestos de playoffs en la Zona B.

A pesar de sufrir más de la cuenta en el complemento por los tantos de Rodrigo Sepúlveda, que descontó en dos ocasiones, el cuadro de Núñez mostró destellos de buen juego y dominó el trámite del encuentro durante largos pasajes.

Los goles de River vs. Banfield

El 1-0 de Driussi

El 2-0 de Almada de penal

El 3-1 de Correa en el complemento

Por dónde ver Banfield contra River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Banfield y River será transmitido por ESPN Premium.

El resumen de Banfield vs. River

Si bien los primeros minutos fueron muy parejos, a partir de allí el "Millonario" dominó claramente a su rival y generó situaciones claras. A los 32 minutos, una gran asistencia de "cuchara" de Ángel Correa para Sebastián Driussi terminó con el gol del 1-0 del delantero.

A los 40, Thiago Almada estampó el 2-0 de penal con un remate fuerte, bajo y cruzado de derecha al palo derecho de Diego "Ruso" Rodríguez, que le atajó el primer disparo pero la pena máxima se repitió por invasión de área de algunos futbolistas del "Taladro".

Cómo llegaron ambos equipos al cruce

Banfield llega al compromiso con siete puntos después de seis fechas. El equipo del Sur tuvo un comienzo irregular, con dos triunfos, un empate y tres derrotas. Luego de caer ante Huracán en el debut, consiguió recuperarse frente a Sarmiento y posteriormente igualó con Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, volvió a perder ante Belgrano antes de lograr una importante victoria como visitante frente a Racing.

El último capítulo no fue positivo para el Taladro. En su visita a Newell's, cayó 2-1 y volvió a quedar expuesto por algunos problemas que le impidieron sostener una mayor regularidad durante el campeonato. Ahora tendrá la posibilidad de reencontrarse con la victoria en condición de local y, al mismo tiempo, acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

El Taladro enfrenta al Millonario en un buen partido.

River, en tanto, suma ocho unidades y tampoco atraviesa el inicio de campeonato que esperaba. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas. Después de un arranque complicado, con caídas ante Barracas Central y Gimnasia, logró encaminarse con triunfos frente a Tigre y Argentinos Juniors.

Sin embargo, el empate ante Vélez volvió a dejar interrogantes. River ganaba 2-0 en el Monumental y parecía tener el partido controlado, pero terminó cediendo terreno y permitió la reacción del conjunto de Liniers. El 2-2 final significó dejar escapar dos puntos y mantener al equipo fuera de los principales puestos de clasificación de su zona.