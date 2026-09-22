Por el mercado de pases: por qué River podría jugar un amistoso frente a Vélez

Otra de las consecuencias directas del mercado de pases es que River Plate tiene grandes chances de disputar un partido amistoso frente a Vélez Sarsfield. Uno que al momento de conocerse hizo bastante ruido pero que con el parate del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino podría ser de gran importancia para que los dos equipos tengan rodaje mientras la Selección Argentina se encuentra sumando minutos en el Estadio Monumental y el Mario Alberto Kempes.

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Si se repasan los detalles de la contratación de Tobías Andrada, se puede apreciar que el Millonario pagó el 80% de la ficha en 7.5 millones de dólares. Sin embargo, se sumaron dos items más. Uno es que se establece la prioridad de comprar por Thiago Villalba y Simón Prima, que se activará siempre y cuando aparezca un club interesado en ficharlos. El primero en enterarse tiene que ser el club de Núñez y este determinará si iguala la propuesta o deja pasar la chance de quedarse con uno de los dos atacantes.

Mientras que la otra cláusula que se colocó en la transferencia del volante es una que habla sobre la organización de un partido amistoso. No se conocen más detalles sobre cómo, dónde y cuándo, pero podría cobrar gran importancia en los próximos días debido al parate del fútbol argentino. Los dos clubes solo disponen de minutos dentro del Torneo Clausura y podrían llegar a pasar más de 18 días sin actividad oficial.

Otro detalle a mencionar es que no se podría jugar en el Estadio Monumental porque la Selección Argentina lo tiene reservado para los amistosos del 3 y 6 de octubre ante Burkina Faso y Benín. La intención de la AFA es que el césped llegue en buen estado para que no haya ningún detalle en lo que respecta a la despedida de Lionel Messi.

Por ende, el partido amistoso entre River y Vélez tendría chances de jugarse en Liniers o cualquier otra sede que se encuentre en condiciones de ofrecer dinero para su organización. En caso de que se traslade fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay grandes chances de que sea con la presencia de las dos hinchadas. Aunque todo depende de las autoridades provinciales involucradas en el encuentro.

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