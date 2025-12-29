Villa reavivó los rumores de su pase a River con una historia inesperada: "Te veo"

Villa reavivó los rumores de una posible llegada a River.

Sebastián Villa sorprendió a todos en River Plate al reavivar los rumores de su supuesto traspaso al club de Núñez, con una llamativa historia en su cuenta oficial de Instagram junto a Juan Fernando Quintero. El mercado de pases continúa a pleno en el fútbol argentino y los dos gigantes no están exentos de ello por estas horas.

A través de una storie en su perfil @sebastianvilla14, el extremo colombiano de 29 años llamó la atención de muchos hinchas de Boca Juniors por una foto abrazado con "Juanfer", ídolo del "Millonario" y quien marcó el gol más importante en la final entre ambos en la Copa Libertadores 2018. La rivalidad, en esta ocasión, quedó de lado al tratarse de dos compatriotas talentosos.

La foto de Villa con Juanfer Quintero, de River: "Mi hermano"

"Te veo pronto, mi hermano", escribió el veloz delantero, además del símbolo del "visto" y el de un avión despegando. "Hermano siempre", le devolvió el 10 con un corazón incluido. La imagen pertenece a la última semifinal de la Copa Argentina, torneo en el que el atacante fue determinante para el primer título en la historia de Independiente Rivadavia de Mendoza. En aquel encuentro, igualaron 0-0 en Córdoba y luego el conjunto cuyano se impuso por 4-3 en la tanda de los penales.

¿Dónde jugará Villa en 2026?

Hasta el momento, el desequilibrante extremo se encuentra sin equipo, ya que se despidió de Independiente Rivadavia y todo indica que cambiará de aire en el exterior. Más allá de los trascendidos que lo vinculan con River, la realidad es que es muy poco probable que recale en el cuadro de Núñez, donde los hinchas no lo quieren por su pasado en Boca y además por sus problemas judiciales: en junio del 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso (no efectiva) por delitos de amenazas coactivas y lesiones leves contra su expareja, Daniela Cortés. La condena fue confirmada por la Justicia argentina en noviembre del mismo año.

En cuanto al ámbito estrictamente deportivo, "Seba" le marcó 5 goles en 12 cotejos a la "Banda" y la publicación tuvo que ver simplemente con la amistad fuera de la cancha con su compatriota "Juanfer" Quintero. Por ahora, le sobran sondeos pero ninguna oferta concreta al delantero, cuyo pase está tasado en alrededor de diez millones de dólares.

Los números de Villa en Boca

172 partidos oficiales entre el 2018 y el 2023.

29 goles.

33 asistencias.

7 títulos conseguidos.

