Sufre River: la mala noticia que recibió Marcelo Gallardo después del Superclásico

Marcelo Gallardo recibió una mala noticia sobre su plantel después del Superclásico ante Boca Juniors y preocupa a River de cara a futuro.

Marcelo Gallardo recibió la peor noticia luego de que River Plate perdió el Superclásico ante Boca Juniors. El DT no contaría con uno de sus jugadores más importantes del plantel por algunos partidos a raíz de una lesión. El futbolista es uno de los habituales titulares y el "Muñeco" lo considera fundamental dentro del funcionamiento que pretende para su equipo. Por este motivo sería una baja muy sensible pensando en lo que se viene.

El pasado domingo 20 de marzo fue titular en la derrota por 1 a 0 ante el "Xeneize" en el Estadio Monumental y se retiró del campo de juego con una molestia. El primer diagnóstico arrojó una sobrecarga muscular, seguramente producto de la exigencia de los últimos encuentros. Si se confirma que tiene algo peor, el entrenador más ganador en la historia de la "Banda" perderá un baluarte clave para los próximos compromisos.

Se trata de Esequiel Barco, quien llegó a Núñez en el último mercado de pases y con el paso de las fechas se afianzó al esquema del técnico. Desde el cuerpo médico del club esperarán unos días para que se recupere de la dolencia en el isquiotibial de su pierna izquierda. En caso de que esto no suceda se someterá a los estudios pertinentes para determinar qué es lo que lo aqueja.

La buena noticia que recibió el "Muñeco", teniendo en cuenta los cotejos que se le vienen al elenco "Millonario" después de la fecha FIFA, es que recuperará a otro de sus mejores jugadores. El defensor Héctor David Martínez mejora favorablemente de un esguince de rodilla y está a la espera del alta médica para regresar al equipo titular. Claro que Gallardo lo llevará de a poco para que vuelva a ser parte de los 11 como lo era hasta su lesión.

Un histórico de River destrozó a González Pirez por su error en el Superclásico

Quien liquidó al defensor surgido de la cantera de River Plate fue Carlos Morete, delantero que durante su carrera defendió las dos camisetas. A su vez, el "Puma" elogió el trabajo de Sebastián Battaglia con su equipo, las modificaciones que hizo y analizó cuál fue la clave para quedarse con el triunfo. El exatacante de 70 años no se guardó nada a la hora de hablar de ambos equipos con los que supo ser campeón en su mejor época como futbolista.

"No es Perfumo. Eso no lo hace ni un pibe de Novena", lanzó Morete acerca de González Pirez por la falla en la defensa que derivó en el gol de Sebastián Villa. Además, el exdelantero habló sobre el planteo de Boca en el complemento: "River perdió porque no hizo goles. El problema de River es cuando lo atacan como lo hizo Boca". Esto tuvo como consecuencia la victoria del elenco boquense en un partido que estaba para cualquiera desde el comienzo.