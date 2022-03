Un histórico de River destrozó a González Pirez por su error en el Superclásico: "Un pibe de novena"

Un histórico exjugador de River Plate apuntó con todo contra Leandro González Pirez por el error en el Superclásico ante Boca Juniors.

Leandro González Pirez es foco de una nueva crítica por parte de un histórico de River Plate. En este caso, otro exjugador del "Millonario" lo destrozó cuando opinó acerca del error que cometió ante Boca Juniors que le costó el Superclásico del pasado domingo 20 de marzo. El zaguero que llegó en el último mercado de pases se equivocó, a partir de ello el "Xeneize" se puso en ventaja y posteriormente se llevó los tres puntos del Estadio Monumental.

Quien liquidó al defensor surgido de la cantera de la "Banda" fue Carlos Morete, delantero que durante su carrera defendió las dos camisetas. A su vez, el "Puma" elogió el trabajo de Sebastián Battaglia con su equipo, las modificaciones que hizo y analizó cuál fue la clave para quedarse con el triunfo. El exatacante de 70 años no se guardó nada a la hora de hablar de ambos equipos con los que supo ser campeón en su mejor época como futbolista.

"No es Perfumo. Eso no lo hace ni un pibe de Novena", lanzó Morete acerca de González Pirez por la falla en la defensa que derivó en el gol de Sebastián Villa. Además, el exdelantero habló sobre el planteo de Boca en el complemento: "River perdió porque no hizo goles. El problema de River es cuando lo atacan como lo hizo Boca". Esto tuvo como consecuencia la victoria del elenco boquense en un partido que estaba para cualquiera desde el comienzo.

Acerca del DT de Boca, el "Puma" elogió su trabajo: "Battaglia en el segundo tiempo menos mal que dijo 'acá estoy yo' y lo salió a atacar. El cambio de Luis Vázquez fue fundamental". No estuvo errado, ya que el joven atacante "Xeneize" ingresó por Darío "Pipa" Benedetto en el complemento y generó algunas situaciones de peligro. En muchas ocasiones, le limpió el camino al colombiano Villa que también fue gran protagonista del Superclásico.

Oscar Ruggeri apuntó contra González Pirez por su error ante Boca

El exdefensor posó sus ojos en el fallo de Leandro González Pirez en la jugada del gol de Sebastián Villa, quien definió con el arco vacío y puso el 1-0 definitivo. Cruzando comentarios con Sebastián Vignolo, Carlos Navarro Montoya, Mariano Closs y todos los miembros del staff, el "Cabezón" destrozó a quien fue uno de los refuerzos de River en el inicio del 2022: “Tiene que pegarle un voleo al lateral”.

A su vez, Ruggeri también le dio un consejo sobre qué tenía que hacer en esa situación para evitar el paso del colombiano: “Comúnmente el defensor se tira arriba de la pelota y se cobra falta”. En este punto, además agregó: "Si vos dudas, tirala afuera". Acotando al momento, el "Mono" también dejó un comentario sobre la mala decisión del proveniente del Inter de Miami: “Para mí cometió el error de decidir por Armani. Se equivocó”.