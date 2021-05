Sebastián Domínguez propuso una idea bilardista para ayudar a River y las redes explotaron

Sebastián Domínguez propuso achicar las medidas de la cancha de River de cara al partido con Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores.

El miércoles 19 de mayo, River Plate deberá enfrentar al Club Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Las últimas novedades marcan que la Conmebol falló en su contra y deberá utilizar a un jugador de campo como arquero debido a que los cuatro que tiene inscriptos tienen coronavirus, al igual que una parte importante del plantel. Sebastián Domínguez propuso en F90 una idea bilardista que nadie había pensado para ayudar a River y que no incumple con el reglamento: "Puede reducir las medidas del campo al mínimo, pintar de vuelta la cancha".

Así como le sucedió a otros equipos anteriormente, River Plate está atravesando una situación muy particular debido al brote de casos de coronavirus que se produjo en su plantel profesional. En el Superclásico del domingo pasado, el conjunto Millonario debió jugar con algunos deportistas que por primera vez formaron parte del primer equipo, como el arquerito sensación Alan Leonardo Díaz. Pero al partido que disputará este miércoles se sumaron más contagiados, por lo que River solo tiene disponibles 10 futbolistas y deberá utilizar a uno de sus jugadores de campo como arquero, ya que la Conmebol no le permitió al club de Núñez sumar algún guardameta a sus inscriptos.

En ESPN estaban discutiendo sobre esta situación tan insólita que se dará el próximo miércoles y Sebastián Domínguez sorprendió a sus compañeros con una idea, aunque aclaró que no le pertenecía: "Si estuviera Bilardo nos vendría a abrazar. Hay algo que puede hacer River: puede reducir las medidas del campo al mínimo, pintar de vuelta la cancha. Lo puede hacer. Está en el reglamento". Efectivamente, lo que propuso el ex defensor de Vélez y la selección argentina no está fuera del reglamento.

Según lo que indica la Conmebol, "las dimensiones del campo de juego deben ser preferencialmente de 105 metros de largo por 68 metros de ancho" pero establece medidas mínimas (100x64) y máximas (110x75). La cancha de River mide 105 metros de largo por 70 de ancho, por lo que podría achicar el campo cinco metros de largo y otros seis de ancho. "Yo si soy River empiezo a borrar las líneas y te la dejo así chiquita la cancha. Está dentro del reglamento", insistió Domínguez en su idea bilardista.

Desde el Millonario ya confirmaron que se presentarán a disputar el partido, ya que el no hacerlo podrían recibir diversas sanciones por parte de la Conmebol. De no presentarse, River no solo perdería los tres puntos de este partido sino que, además, generaría una multa económica y una sanción que incluye la suspensión para disputar la próxima Copa Libertadores. Las últimas informaciones indican que Enzo Pérez no llegó a recuperarse de la lesión que lo aquejaba pero irá al arco millonario.