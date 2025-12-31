River, Independiente y San Lorenzo ya tienen fixture en la Serie Río de la Plata

River Plate, Independiente y San Lorenzo animarán la Serie Río de la Plata, el tradicional torneo de verano 2026 que se jugará en Uruguay.

La Serie Río de la Plata 2026 empieza a tomar forma y los clubes argentinos ya conocen su hoja de ruta. River Plate, Independiente y San Lorenzo serán protagonistas del torneo de verano más importante de la región, que se disputará en Uruguay durante enero y reunirá a equipos históricos de Sudamérica. Con sedes confirmadas, cruces atractivos y transmisión asegurada, la competencia aparece como una vidriera clave de la pretemporada.

El torneo de verano se consolidó en los últimos años como el certamen amistoso de mayor jerarquía a nivel sudamericano. Para la edición 2026, la organización confirmó el fixture completo, con fechas, horarios y estadios definidos, y una grilla que combina clubes del fútbol argentino con potencias del continente.

Además de River, Independiente y San Lorenzo, el torneo contará con equipos de Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, lo que eleva el atractivo deportivo y mediático del evento. Los encuentros se disputarán en Montevideo, Maldonado y Paysandú, ciudades que volverán a convertirse en el epicentro del fútbol regional durante enero.

River Plate debuta y se roba todas las miradas

Una de las grandes novedades de esta edición es la participación de River, que jugará por primera vez la Serie Río de la Plata. El "Millonario" afrontará el torneo como parte de su preparación para una temporada exigente y con partidos que prometen exigencia real.

Su presentación será ante Millonarios el domingo 11 de enero, mientras que uno de los platos fuertes del calendario llegará el sábado 17 de enero, cuando se mida con Peñarol en Maldonado, en un cruce que combina historia, convocatoria y alto impacto en términos de audiencia.

Independiente y San Lorenzo, con cruces exigentes

Independiente será otro de los focos del torneo de verano 2026. El "Rojo" tendrá acción desde el arranque, con un debut frente a Alianza Lima el sábado 10 de enero, y luego afrontará compromisos ante Millonarios y Wanderers, en una seguidilla que servirá para ajustar piezas y medir el funcionamiento del equipo.

Por su parte, San Lorenzo contará con dos pruebas de peso. El "Ciclón" enfrentará a Cúcuta Deportivo el miércoles 14 de enero y luego chocará con Cerro Porteño el sábado 17, un rival habitual en competencias internacionales, en partidos que pondrán a prueba la estructura del plantel y las variantes tácticas del cuerpo técnico.

Fuerte presencia argentina y nivel continental

Además de los tres grandes, el fútbol argentino estará representado por Atlético Tucumán, Huracán, Unión y Colón de Santa Fe, lo que refuerza la importancia del certamen como banco de pruebas colectivo para los equipos de la Liga Profesional.

Del otro lado, la presencia de clubes como Nacional, Peñarol, Colo Colo, Olimpia, Cerro Porteño, Millonarios y Alianza Lima garantiza estadios con buen marco de público y partidos de intensidad competitiva, aun en contexto de pretemporada.

Sedes confirmadas y transmisión asegurada

Los encuentros se repartirán entre estadios emblemáticos y escenarios habituales del fútbol uruguayo, como el Parque Viera, el Estadio Luis Franzini, el Parque Saroldi, el Estadio Charrúa, el Campus de Maldonado y el Parque Artigas de Paysandú. Incluso habrá partidos en el Gran Parque Central y una sede a definir para el cruce entre Peñarol y Colo Colo.

En cuanto a la televisación, todos los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver en vivo a través de ESPN Premium y Disney+, un punto clave para la exposición regional del torneo y de los equipos participantes.

Todos los partidos de la Serie Río de la Plata 2026

Sábado 10 de enero

Independiente vs. Alianza Lima | 21:00 | Parque Viera – Montevideo

Domingo 11 de enero (Serie Colombia)

River Plate vs. Millonarios | 21:00 | Estadio Campus – Maldonado

Lunes 12 de enero

Cerro Largo vs. Atlético Tucumán | 21:00 | Estadio Charrúa – Montevideo

Martes 13 de enero

Huracán vs. Cerro Porteño | 18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

Millonarios vs. Independiente (Serie Colombia) | 21:00 | Parque Viera – Montevideo

Miércoles 14 de enero

Unión vs. Alianza Lima | 18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo | 21:00 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

Jueves 15 de enero

Progreso vs. Atlético Tucumán | 18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

Olimpia vs. Colo Colo | 21:00 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

Viernes 16 de enero

Cúcuta Deportivo vs. Huracán (Serie Colombia) | 18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

Wanderers vs. Independiente | 21:00 | Parque Viera – Montevideo

Sábado 17 de enero

Defensor Sporting vs. Unión | 18:00 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

San Lorenzo vs. Cerro Porteño | 20:00 | Parque Viera – Montevideo

Peñarol vs. River Plate | 22:00 | Estadio Campus – Maldonado

Domingo 18 de enero

Juventud de Las Piedras vs. Olimpia | 18:15 | Estadio Campus – Maldonado

Colo Colo vs. Alianza Lima | 21:00 | Parque Viera – Montevideo

Lunes 19 de enero

Racing (U) vs. Universidad de Concepción | 21:00 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

Martes 20 de enero

Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe | 20:00 | Estadio Parque Artigas – Paysandú

Nacional vs. Deportes Concepción | 22:00 | Gran Parque Central – Montevideo

Miércoles 21 de enero

Peñarol vs. Colo Colo | 21:00 | Estadio Centenario o Campeón del Siglo (a definir)

Jueves 22 de enero

Wanderers vs. Universidad de Concepción | 21:00 | Parque Viera – Montevideo

Viernes 23 de enero

Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe | 20:00 | Estadio Parque Artigas – Paysandú

Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción | 22:00 | Estadio Charrúa – Montevideo

Lunes 26 de enero

Paysandú FC vs. Miramar Misiones | 21:00 | Estadio Parque Artigas – Paysandú