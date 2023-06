Monumental: La buena noticia que recibió River a horas del partido con Fluminense por la Libertadores

Horas antes del partido contra Fluminense por la Copa Libertadores, River Plate recibió una buena noticia luego de la muerte del hincha el pasado sábado en el partido ante Defensa y Justicia.

River Plate recibió una gran noticia a horas del partido contra Fluminense luego del mal momento vivido el pasado sábado 3 de junio en el Monumental con la muerte de un hincha. El "Millonario" recibirá al elenco brasileño con la ilusión de acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y lo hará como esperaban todos sus hinchas. Claro que los fanáticos que asistan a la cancha tendrán ciertas prohibiciones para preservar la salud y evitar una tragedia.

Luego del fallecimiento de Pablo Serrano por la caída de la tribuna Sívori alta, tanto las populares como las plateas del estadio estarán habilitadas y se espera que esté completamente lleno. De esta manera, en Núñez habrá 86 mil personas presentes disfrutando y alentando a la "Banda" para que se quede con los tres puntos. En caso de conseguir un triunfo todavía no pasará de ronda, pero sí llegará con más posibilidades a la última fecha.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al Estadio Monumental

River: levantan la clausura de la tribuna desde donde cayó el hincha

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, dispuso el levantamiento de la clausura que pesaba sobre la tribuna Sívori Alta del estadio de River, tras la presentación por parte del Club de un Plan de Contingencia tendiente a neutralizar los riesgos y garantizar la seguridad de los asistentes a la misma.

La Fiscal había ordenado extender la clausura de la tribuna hasta este martes, hasta tanto el Club realice las presentaciones solicitadas de los pedidos de cámaras, información y documentación relacionada a los hechos.

El Plan de Contingencia presentado consiste en una serie de medidas de seguridad adicionales a las ya vigentes en el estadio Monumental. Como medidas de prevención para el próximo partido en el que River haga de local, el club dispuso establecer un cordón humano compuesto por personal de seguridad privada en las tribunas superiores, que instruirá a los espectadores acerca de las conductas prohibidas e impidiendo que los hinchas se suban a barandas y parapetos.

Además, se prohíbe ingresar a las tribunas Sívori y Centenario altas de toda bandera de palo que obstaculice la visión del resto de los espectadores. Para disuadir de estas conductas, se implementará el uso de lásers para apuntar a quienes se suban a lugares prohibidos, disuadiéndolos, y de esta manera identificarlos y tomarles fotografías en alta calidad.

Asimismo, se establecerá una política de sanciones más severas para quienes sean identificados realizando estas conductas, pudiendo ser suspendidos de su condición de socios por 2 años, además de prohibirles el ingreso al estadio, ingresando al listado con derecho de admisión. Para optimizar la identificación, se dispondrán fotógrafos en el campo de juego que tomarán imágenes precisas que identificarán a cualquier persona que se suba a una baranda o lugar prohibido, para poder aplicar la sanción.

También se encargará a la voz del Estadio hacer énfasis en las conductas que deben seguir los espectadores para evitar la suspensión inmediata de los partidos, así como de toda otra medida de seguridad que se crea adecuada.

La comunicación será reforzada también a través de la pantalla del estadio y de las redes sociales durante los partidos, informando a los hinchas.

Estas medidas serán adoptadas a partir del día de la fecha, pudiendo ser ampliadas y robustecidas a pedido del Ministerio Público Fiscal u otra autoridad competente.

La autopsia del hincha de River que murió en el Monumental: "Fractura de cráneo"

Las primeras investigaciones forenses señalan que, tras la violenta caída, Serrano sufrió un grave “politraumatismo con fractura de cráneo, con pérdida de masa encefálica”. Además, desde Olé comunicaron que esta situación “se produjo instantáneamente producto del golpe sufrido luego de caer desde la tribuna Sívori alta a la baja".

La furia de la hija de Pablo Serrano contra algunos hinchas de River: "No puedo creer que la gente sea tan mala"

Mía, de 16 años, apeló a su perfil de Twitter para darle el último adiós a su padre y, de paso, cruzar a algunos por las suposiciones acerca del deceso de su papá: "Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada". "Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa, papi. Te amo", amplió.