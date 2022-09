Los hinchas de River estallaron y no se salvó ni Marcelo Gallardo: "Que se vayan todos"

Los hinchas de River explotaron en las redes sociales tras la eliminación de la Copa Argentina y no se salvó ni Marcelo Gallardo. "Que se vayan todos", bramaron en Twitter.

River quedó eliminado de la Copa Argentina 2022 contra Patronato y muchos hinchas estallaron en las redes sociales, en especial en Twitter. Tal fue la furia apenas terminado el partido por los cuartos de final en La Rioja que hasta Marcelo Gallardo sufrió los cuestionamientos.

Después del 2-2 en los 90 minutos, "El Patrón" se impuso por 4-3 en los penales y avanzó a las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentará a Boca. Luego de la caída desde los doce pasos y la imposibilidad de disputar un nuevo Superclásico, algunos fanáticos explotaron y hasta pidieron "que se vayan todos".

Los hinchas de River estallaron y no se salvó ni Gallardo: "Sin huevo"

Apenas consumada la derrota por penales ante "El Patrón", varios seguidores del "Millonario" apelaron a sus cuentas de Twitter para liquidar a todos los de su propio club. Si bien eran previsibles los cuestionamientos contra los jugadores y la dirigencia, lo que más llamó la atención fue la resistencia al "Muñeco", el entrenador más ganador de la historia de la institución, con 14 títulos.

En la aplicación del pajarito hubo fuertes mensajes de algunos fans de "La Banda", como por ejemplo: "Que se vayan todos"; "River es demasiado grande para jugadores sin huevo"; "sin sangre"; "este plantel da vergüenza"; "esta es toda de Gallardo, son burros que pidió él"; "que Gallardo dé la cara"; "no tiene que quedar ni uno"; "papelón"; "no tienen ni idea de qué es River"; "que no quede ni uno solo" y "fin".

La autocrítica de Gallardo por el mal 2022 de River

Apenas consumada la eliminación en los cuartos de la Copa Argentina, el DT fue entrevistado por el periodista Gastón Recondo por TyC Sports. A pura sinceridad, el ídolo reconoció los errores de "La Banda" y admitió que "fue un año difícil para todos, hay que ponerle el pecho".

Los hinchas de River bramaron en las redes: "Que se vayan todos".

Además, "El Muñeco" se frustró porque no se pudo "cumplir con las pretensiones del año" y hasta pidió: "Debemos estar serenos, pese a la desilusión que nos invade". De hecho, concluyó con una fuerte frase: "No pudimos construir un equipo que dé garantías".