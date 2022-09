Los dirigentes de River están "decepcionados" con dos pedidos de Gallardo

Sacaron a la luz el fastidio que hay en River con dos jugadores elegidos por Marcelo Gallardo en los últimos mercados de pases. "Están decepcionados", revelaron.

En River, el clima no es el mejor después de la derrota contra Boca en el Superclásico del fútbol argentino en La Bombonera. El rendimiento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue flojo, los cambios del entrenador no funcionaron y, para colmo, ahora revelaron que existe un fuerte enojo interno con dos jugadores elegidos por "El Muñeco" en los últimos mercados de pases.

La información fue revelada en ESPN F12, el programa de televisión que conduce Mariano Closs de lunes a viernes de 12 a 13. Allí comunicaron que "están decepcionados" por el bajo nivel de dos de los refuerzos más recientes.

Enojo en River con dos jugadores: "Se espera mucho más"

En ESPN F12, el encargado de aportar los detalles al respecto fue Martín Costa. El panelista expresó durante la emisión del miércoles 14 de septiembre de 2022: "A mi me contaron que los dirigentes están decepcionados con dos jugadores que pidió el técnico".

"Yo lo voy a decir: uno es (Miguel Ángel) Borja y el otro es (Esequiel) Barco", se animó al aire uno de los periodistas presentes en el estudio del canal de cable de deportes. Por su parte, Juan Patricio Balbi, que cubre la actualidad de "La Banda", aportó que "la decepción es interna y externa" porque "Barco tiene uno de los contratos más altos del plantel y Borja es la segunda compra más cara de la historia de River". "Se espera mucho más de ellos", concluyó.

Los números de Barco en River

El extremo de 23 años arribó a Núñez a comienzos de 2022 desde Atlanta United de Estados Unidos a préstamo por dos temporadas, con una altísima opción de compra de ocho millones de dólares por el 50% de la ficha. Sin embargo, hasta ahora no mostró el mismo nivel que en Independiente, club que lo formó y donde debutó para luego pasar también por las Selecciones argentinas sub 20 y sub 23. Hasta el momento en "La Banda" disputó 35 partidos oficiales con apenas 4 goles y 3 asistencias.

Barco, uno de los últimos refuerzos de River que no está a la altura.

Las estadísticas de Borja en River

Por el lado del centrodelantero colombiano de 29 años, llegó en julio pasado desde Junior de su país a cambio de alrededor de seis millones de dólares por la totalidad del pase. No obstante, la producción del "Colibrí" no justifica semejante inversión hasta el momento: 11 cotejos con 3 gritos y 2 asistencias.