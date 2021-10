La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo de cara al futuro en River

Macelo Gallardo tomó una drástica decisión y cambiará algo que es habitual en River luego de los partidos de la Liga Profesional.

No caben dudas que Marcelo Gallardo toma fuertes decisiones al frente de River Plate. El técnico más ganador de la historia del club de Núñez no anda con vueltas y luego de brindar la conferencia de prensa previa al duelo ante San Lorenzo por la fecha 16 de la Liga Profesional le dijo 'basta' a algo muy habitual. Si bien será algo temporal significa un interesante cambio en cómo se maneja el tema pandemia en el fútbol argentino.

El "Muñeco", que lo expresó en otras ocasiones, no se siente cómodo sin los periodistas presentes en las correspondientes conferencias de prensa que se realizan luego de los partidos. Por esta disconformidad del DT la institución dispuso que las mismas sí se lleven a cabo antes de los encuentros con distanciamiento social obligatorio, barbijo y distintas medidas preventivas para evitar contagios.

A partir de ahora una vez culminados los 90 minutos no habrá conferencia. Según confirmaron desde el "Millonario" la virtualidad no satisface mucho al técnico. Actualmente los periodistas envían sus preguntas a través de un mensaje y el encargado de prensa las lee para que él las responda. Por esto no tiene contacto directo con ellos como sí sucede días antes de jugar.

Este viernes 15 de octubre, en la previa del clásico ante el "Ciclón", Gallardo dejó varios títulos interesantes en cuanto al armado del equipo. Si bien no contará con Fabrizio Angileri en el 11 titular sí tendrá algunos regresos. El principal es el de Enzo Pérez quien sufrió una lesión en el duelo ante Boca mientras que David Martínez será otra de las vueltas más esperadas por los hinchas y ocuparía el lugar del chileno Paulo Díaz.

Lo que se viene para River

Luego del triunfo ante Banfield por 1 a 0 la "Banda" tendrá otro difícil compromiso. El domingo 17 de octubre en el Estadio Monumental recibirá a San Lorenzo de Almagro por la fecha 16 del torneo a partir de las 20:15 con el objetivo de mantener la buena racha y la punta del certamen. Cuatro días después visitará a Talleres en Córdoba en un trascendental duelo y luego recibirá a Argentinos Juniors en Núñez.

La posible nueva camiseta

La relación entre River Plate y Adidas está cada vez más rota. Desde que la mencionada empresa firmó con Boca en 2019 por un monto mayor al que acordó con el "Millonario" la situación no es la mejor. Sin embargo otra poderosa empresa alemana se metió en el juego. Puma le ofreció una propuesta a partir de 2022 y hay fotos de una posible camiseta que el club de Núñez usaría en caso de no renovar contrato con quien lo viste.

El vínculo culmina el 31 de diciembre y de ahí en más la decisión estará en manos de la institución. Otro punto a tener en cuenta es que para esa fecha no estará Rodolfo D'Onofrio al frente y habrá cambios en la comitiva. Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y las diferencias con el rival de toda la vida es muy probable que cambie de auspiciante.