La avivada de Demichelis que enojó al Laucha Acosta en Lanús - River: "Boludo"

La avivada de Martín Demichelis que hizo enojar al "Laucha" Acosta en Lanús vs. River, por la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El video de la polémica actitud del DT del "Millonario".

Martín Demichelis tuvo una polémica actitud que hizo enojar a Lautaro "Laucha" Acosta en pleno Lanús vs. River, que fue uno de los partidos más calientes de esta Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El entrenador del "Millonario" protagonizó una "avivada" que no le gustó nada a uno de los máximos ídolos de la historia del "Granate".

Cuando iban apenas ocho minutos del primer tiempo en el partido por la sexta fecha del torneo en el estadio de "La Fortaleza", la pelota se fue al lateral para el local. Cuando el delantero quiso hacerlo rápidamente para que la visita quedara desprotegida en la defensa, el ex Bayern Múnich le escondió el balón y no lo dejó hacer el saque de manos.

La repetición en cámara lenta de la televisión en el canal ESPN Premium mostró cómo "Laucha" Acosta se lamentó al principio. Al instante, se le leyeron los labios cuando le dijo a Demichelis "dale, boludo". "Martín, la concha de tu hermana...", agregó con una sonrisa. Con mucha buena onda, los dos se rieron de la ocurrencia del exdefensor y la anécdota quedó allí.

La denuncia de Demichelis contra Lanús tras el partido: "No teníamos ni aire acondicionado"

El estratega cordobés destacó en la conferencia de prensa que “no estaban dadas las condiciones para vivir una previa” y explicó: "Lo sabíamos antes de empezar el partido. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido...". Además, lapidó a su colega adversario Frank Darío Kudelka: "El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil”.

Demichelis le escondió la pelota al Laucha Acosta.

Con relación a las polémicas del VAR que fueron en su favor, "Micho" resaltó que “la tecnología vino para quedarse" y amplió: "No lo puedo comparar con Europa". "Hoy estaba viendo un partido donde hubo mano en el área, en Inglaterra no fue penal, y acá hubiese sido... Allá revisaron dos segundos. Cada interpretación es de cada país, hay que confiar en la gente. Yo confío, y voy a salir perjudicado y beneficiado”, cerró.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Racing de Córdoba

"La Banda" chocará con el equipo de la Primera B Nacional el miércoles 8 de marzo a las 21.10 horas en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2023, con el arbitraje de Sebastián Zunino. La transmisión en vivo en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online correrá por la cuenta de su plataforma TyC Sports Play. Además, habrá otras opciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Será a encuentro único y, si empatan, definirán al ganador directamente por los penales.