Jugó en Argentina, es figura en Premier League y reconoció su amor por River Plate

El zurdo talentoso viene teniendo una temporada excepcional en la mejor liga del mundo y volvió a dejar en claro su cariño por el "Millonario".

El paraguayo Miguel Almirón volvió el pasado miércoles a dejar en claro su amor por River Plate: tras hacerse viral el tatuaje que lleva en su espalda, el jugador del Newcastle manifestó una frase que ilusiona a los hinchas del "Millonario" con respecto a su futuro.

Almirón viene teniendo una temporada fantástica en las "Urracas". Con el equipo en la tercera ubicación de la Premier League, y con grandes chances de clasificarse a UEFA Champions League luego de casi 20 años, el talentoso zurdo es una de las figuras indispensables del equipo, donde lleva convertidos 11 goles en 30 partidos disputados. Si bien tiene contrato allí hasta junio de 2026, el propio jugador resaltó su interés por el club de Núñez y los fanáticos sueñan con verlo con la banda en el pecho.

La revelación de Miguel Almirón sobre River Plate

En diálogo con ESPN, el volante que tuvo un exitoso paso por Lanús, donde fue campeón, fue consultado si seguía al equipo de Martín Demichelis y comentó: "Con mi familia siempre que puedo, que el horario me da, puedo ver los partidos, porque a veces acá pasan a la madrugada y no puedo ver. Pero el clásico sí, fue un lindo partido".

El tatuaje de River de Almirón (Foto de Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA).

Y luego, cuando le rpeguntaron cómo fue que se hizo hincha de River, contestó: "Cuando era chico veía con mi papá y mi tío los partidos. La familia de papá es argentina y con ellos empecé a ver los partidos y me volví fanático en ese entonces. Luego, cuando ya empecé a jugar en Cerro Porteño, fui a Lanús, el fanatismo fue pasando, es normal en un jugador. Pero sí siempre veía los partidos, ahora ya no todos, pero las veces que puedo me siento a mirar".

En 2022, tras hacer un gol en Premier League, el paraguayo de 29 años se quitó la camiseta y se viralizó una imagen del escudo de River que tiene grabado en su espalda. Sobre eso destacó: "Me lo hice a los 15 años, en ese entonces cuando veíamos los partidos con mi padre y mi tío. Era muy fanático, pero con el tiempo eso fue cambiando: ahora soy simpatizante, no fanático".