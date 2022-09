Gallardo se sacó con un periodista después del River vs Boca: "Como les conviene"

La situación ocurrió después del partido entre River y Boca cuando un periodista le marcó la táctica utilizada.

Después del encuentro entre Boca y River en La Bombonera hubo varios comentarios sobre la osada formación que planteó Marcelo Gallardo que incluyó, entre otras cosas, cinco defensores y dos delanteros que estaban "tocados" físicamente. Al término del encuentro, hubo una consulta que hizo estallar al entrenador con respecto a la implementación de esta táctica.

La táctica utilizada por Marcelo Gallardo incluyó dos laterales bien abiertos y una línea de tres. Por otro lado, De La Cruz estuvo muy cerca de Enzo Pérez jugando, por momentos, como un doble cinco. En el momento de la consulta sobre el partido, luego de la derrota, Gallardo reveló: "Tengo jugadores inteligentes como para aplicar cualquier sistema. Esto no se trata de ver si lo entreno dos días antes de jugar o no. Yo lo entreno todo el año. Después sale o no sale. Como perdimos, posiblemente hablen de que no salió"

Enojado, después, quiso cambiar de tema con una consulta que le había hecho Gustavo Yarroch, pero retomó -enojado- con el periodista anterior: "Aparte, el partido lo perdimos en el segundo tiempo, cuando estábamos con línea de cuatro. Para no acomodarla como les conviene".

Con respecto al encuentro en sí, Gallardo también sostuvo: "Este fue un partido anímico y dependerá de nosotros levantarnos. Pero tenemos que hacerlo enseguida. El miércoles tenemos el partido con Banfield en casa y allí se verá si nos recuperamos". La conferencia de prensa de Gallardo a los medios que lo esperaban a la salida de la Bombonera luego del 0-1 ante los boquenses.

"El de hoy fue un partido chato de los dos. Nuestro plan de juego era el que utilizamos en el primer tiempo, con los dos laterales avanzados y teniendo salida desde el fondo (utilizó línea de tres). Pero en el segundo pensaba hacer cambios. Y el detalle de la derrota estuvo en un detalle (el gol de cabeza de Darío Benedetto en un córner)", explicó.