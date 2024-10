Gallardo hizo una cruda reflexión de River y comparó al ciclo de Demichelis: "Preocupa"

Marcelo Gallardo dejó una fuerte reflexión de River Plate sobre la falta de goles que sufre su equipo y cómo harán para mejorar eso ante Atlético Mineiro en Copa Libertadores.

River Plate volvió a dejar una pálida imagen en el empate contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Fútbol y Marcelo Gallardo no ocultó su pensamiento. El entrenador hizo una cruda reflexión del momento que atraviesa el equipo y lo comparó con una característica del ciclo de Martín Demichelis, a días de enfrentar la vuelta de Copa Libertadores.

Minutos después del empate en Florencio Varela, el "Muñeco" asistió a conferencia de prensa y habló de lo que será el encuentro de vuelta con Atlético Mineiro del martes, en el Monumental. "No tenemos margen, entonces necesito jugadores que estén en óptimas condiciones físicas porque tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor al que vinimos haciendo para emparejar la serie. Pero soy optimista”, arrancó el DT.

Sin embargo, luego reconoció las dificultades que tienen para convertir, y que se evidencia en los últimos cinco partidos, en los que solo marcó 2 goles: "Me dirán ‘no estás haciendo goles y tenés que hacer tres’. Sí, lo sé, nadie me va a decir, sé que tenemos que hacer goles y no los estamos haciendo. Antes de que yo llegara, Borja era el goleador del equipo y hoy no está haciendo goles. Es una preocupación, claramente. Si el 9 que hacía todos los goles hoy no los hace, claramente tenemos que generar otras alternativas para llegar al gol".

En el mismo sentido, Gallardo expresó que la mejora "viene de la mano de mejor funcionamiento, de mejor toma de decisiones, mejor impronta para desequilibrar con el gol" y dejó un mensaje esperanzador: "Todo eso hay que resolverlo en un partido, será difícil pero vamos a intentar de generar eso, un estímulo que nos apunte a que eso puede suceder, vamos a jugar con nuestra gente, que nos va a acompañar, nos va a inyectar una dosis para que el equipo pueda ir en la búsqueda de esa épica que tenemos que jugar, pero no imposible”.

Para finalizar, el entrenador remarcó que será clave tener actitud y juego ante el conjunto brasileño para dar vuelta el resultado: “Sin argumentos, no podemos jugar un partido en el que tenemos que renovarnos desde el resultado y ser eficaces para pegar en los momentos justos. Se juega con cabeza y corazón, con objetivos claros y cortos para hacer ese gol que no estamos haciendo y que genere una emoción positiva y un contagio”.

Cuándo juegan River vs. Atlético Mineiro por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

El "Millonario" se presentará en un cruce trascendental con el equipo de Milito el próximo martes 29 de octubre del 2024 a las 21.30 de Argentina en el Estadio Monumental, con el objetivo de revertir el 3 a 0 sufrido en Brasil. El ganador de esta serie chocará en la gran final en Núñez contra el vencedor de Peñarol vs. Botafogo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable Fox Sports y por Telefe, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.