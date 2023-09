Filtran el segundo episodio de la crisis entre Demichelis y el plantel de River: "Acalorado"

La crisis entre Martín Demichelis y el plantel de River no tiene fin. De hecho, revelaron más detalles sobre el segundo episodio de las diferencias entre ambas partes. "No hay diálogo", ventilaron.

La crisis entre el plantel de River y Martín Demichelis no tiene fin. Cuando parecía que la tormenta había sido superada entre ambas partes, las diferencias recrudecieron con un fuerte episodio en la previa al partido frente a Banfield como visitante por la Copa de la Liga Profesional 2023. El encuentro terminó 1-1 gracias a la gran noche del arquero Franco Armani, aunque con una actuación alarmante en el plano colectivo.

De acuerdo con la información del periodista Ignacio "Nacho" Genovart en Argenzuela (C5N), la relación entre el director técnico y los futbolistas del "Millonario" está absolutamente quebrada. De cualquier manera, ello no implica que los jugadores no estén comprometidos con la camiseta del equipo de Núñez.

Ventilan el segundo capítulo de la crisis entre Demichelis y el plantel de River: "Terminó de romperse"

En el programa de televisión que conduce Jorge Rial, Genovart informó que "en la previa del partido contra Banfield, Demichelis volvió a hablar mal de algunos jugadores después del pedido de disculpas". También destacó que "los futbolistas se enteraron, lo fueron a buscar y hubo un intercambio fuerte, acalorado, donde la relación terminó de romperse definitivamente entre el cuerpo técnico y los jugadores".

El periodista deportivo aseguró que "incluso, alguna decisión que tomó (el DT) respecto a los cambios tiene que ver con eso". En la misma línea, Genovart recalcó que "la comunicación entre el cuerpo técnico y el plantel es a través de Javier Pinola (ayudante de campo)" porque "ya no hay diálogo entre el entrenador y los jugadores". Igualmente, aclaró que "no es que estén yendo para atrás, pero sí hubo una discusión muy fuerte" ya que el técnico "chapeó" con su trayectoria como futbolista cuando "dijo que no podía recibir planteos de jugadores que no conocen Europa. Los jugadores se enteraron".

Hubo un detalle que fue el gran detonante de esta cuestión porque "en la conferencia de prensa, (Demichelis) dijo algo que cayó muy mal entre los jugadores: que River no le gana a Boca en la Bombonera hace rato (cinco años), para tirarle un palito a Marcelo Gallardo". Desde las autoridades de la institución tomaron cartas en el asunto ya que "el Departamento de Comunicación de River limitó algunas preguntas en la conferencia de prensa para proteger al entrenador. Para evitar que siga hablando, que se desboque". Por último, Genovart aseveró que "en las próximas horas van a proponer una reunión entre todos juntos, cuerpo técnico y jugadores, para poder llegar a un consenso, sobre todo porque es una semana clave y es el Superclásico el domingo".

Demichelis, ante un Superclásico clave como DT de River.

Cuándo juegan Boca vs. River en el Superclásico: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 desde las 14 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.