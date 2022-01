Erik Lamela ilusionó a los hinchas de River: "Me encantaría"

Tras quedarse con el Premio Puskás, Erik Lamela brindó una entrevista a ESPN y lanzó una frase que ilusiona a todo River Plate.

Erik Lamela se convirtió en el primer argentino de la historia en ganar el Premio Puskás por el gol que marcó vistiendo la camiseta del Tottenham en marzo del 2021. Horas después de recibir la gran noticia, "Coco" brindó una entrevista a ESPN en donde habló de su futuro. En la misma, el volante del Sevilla de España, habló de su deseo de volver a River Plate en un futuro, y lanzó una frase que le da esperanza a todos los fanáticos del "Millonario".

En su paso por el elenco de Núñez, Lamela debutó en 2009, jugó un total de 34 partidos, convirtió 4 goles y brindó 6 asistencias. Erik formó parte del plantel de River que descendió a la B Nacional el 26 de junio de 2011. Tras este lamentable hecho que sufrió en su carrera, "Coco" pasó a la Roma de Italia donde disputó dos temporadas. Su prometedor nivel lo llevó a la Premier League de Inglaterra y posteriormente al Sevilla.

"Me encantaría volver a River, lo digo siempre que me preguntan. También tengo que ver como estoy en ese momento físicamente, mentalmente y también si River me necesita o no, que ahora estamos increíbles así que no hay que tocar nada", respondió Lamela ante la pregunta del periodista de ESPN en SportsCenter sobre un posible regreso al club de Núñez.

Por otro lado, "Coco" contó cómo vivió la final de la Copa Libertadores del 2018 en Madrid ante Boca: "No pude viajar al partido porque al otro día creo que jugábamos y se me complicaba ir y volver. Me metieron presión para que no vaya, lo vi por televisión y lo disfruté mucho. Estaba un poco nervioso por como se dio. El tercer gol fue una locura, se lo merecía el "Pity" por la clase de jugador que es y le estoy agradecido como todos los hinchas", lanzó.

El gol de rabona que le dio el Premio Puskás

Erik Lamela marcó un tanto en favor del Tottenham que fue sin dudas inolvidable. Gracias a ese grito, que les dio la victoria parcial ante el Arsenal por la Premier League, quedó entre los 11 seleccionados por la FIFA. Luego sólo tres de esos avanzaron a la instancia decisiva que se definió el pasado 17 de enero. La distinción, que se entrega desde la temporada 2008/2009, tuvo por cuarta vez a un argentino ternado entre los mejores.

Lo practicó desde las inferiores de River

Lamela se formó desde muy chico en River, y jugando en las divisiones menores del "Millonario" hizo un gol de rabona, tal como el que convirtió con el Tottenham en 2021. El mismo, fue muy replicado en las redes sociales luego de que le entregaran el premio al futbolista argentino, que fue el primero de la historia de nuestro país en recibirlo. Lionel Messi fue ternado en tres ocasiones pero no lo ganó en ninguna oportunidad.