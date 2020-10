Sin lugar a dudas, la salida de Juan Fernando Quintero fue de los momentos más desprolijos de la actual dirigencia de River Plate. No quedan dudas que su gestión, a nivel títulos, es excelsa. Pero cuando se refiere a lo institucional y a la relación con los socios, Rodolfo D'Onofrio recibe muchas críticas. En esta ocasión la ficha del colombiano pareció ser un problema y las distintas declaraciones entre las partes, mostraban algo de malestar general.

En diálogo con TyC Sports, el máximo dirigente del "Millonario" habló de todo. Uno de los puntos principales fue el estado de la economía del club, dejando en claro que "están bien" y "cumpliendo con todos los compromisos". Pero la pandemia, al igual que al resto de los equipos, complicó más el aspecto financiero. Lo cierto es que la venta de Lucas Martínez Quarta y el ingreso de la dilatada salida del cafetero serán un alivio importante para la institución.

"El segundo gol contra Boca, en Madrid, no me lo olvido en mi vida. Extraño ese momento y no lo voy a olvidar", dijo el presidente dejando atrás las posibles diferencias que generó su venta. Y tiempo después, todavía desde Miami, Juanfer decidió contestarle a través de redes sociales. Con una linda imagen donde se encuentran hundidos en un fuerte abrazo, escribió: "Gracias presi D'Onofrio, esas palabras nunca las vamos a olvidar". Anteriormente, también le agradeció a Marcelo Gallardo.

En relación a su transferencia al Shenzhen de la Liga China, D'Onofrio puntualizó: "Quintero veía que su futuro estaba de otra manera, la oferta era tremenda y nos nos quedó otra que seguir ese camino. Vamos a pelear por el valor por el que el jugador se va a ir, ése es otro tema. Con los chinos está todo acordado, el viernes termina su visa y viajará para la revisión y la firma".

Recordemos que la salida del enganche cafetero tuvo sus problemas. En primer lugar, mientras se entrenaba en el predio de Ezeiza, daban vueltas para contratarlo. Luego, Juanfer se puso firme y buscó una salida dejándole en claro a la dirigencia que quería cambiar de aire. Ante las distintas trabas decidió abandonar la Argentina y viajar a Estados Unidos "por motivos personales" pero manifestó que no volvería al país, cerrando su etapa en River. Los mensajes en redes sociales, mostrando su fuerte molestia, se repitieron en varias ocasiones. Pero, finalmente, la novela terminó con todos felices.