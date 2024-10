El mensaje de Gabriel Milito en la previa del duelo ante River por Libertadores: "Ser nosotros"

El 'Galo' se impuso por 3 a 0 ante el 'Millonario' en Brasil y buscará el pase a la final el próximo martes.

Atlético Mineiro cayó este sábado por 3 a 1 frente a Internacional de Porto Alegre por la fecha 31 del Brasileirao. El conjunto dirigido técnicamente por el argentino Gabriel Milito presentó un once alternativo en el torneo local y cuidó a sus titulares para el duelo de vuelta ante River Plate por la Copa Libertadores el próximo martes. A pesar de tener una amplia ventaja de tres goles y la clasificación casi asegurada a la final del certamen continental, el DT prefirió ser cauto; en la conferencia de prensa post-partido, explicó cuál será su idea para afrontar el compromiso en el Estadio Monumental ante el 'Millonario'.

“Pensaremos cómo vamos a planear el partido contra River, que es un partido muy importante. Pero sin duda que nosotros tenemos una manera de jugar y no vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, ser valientes y jugar con personalidad”, declaró el ex Independiente. En la ida, el 'Galo' dominó el encuentro en el Arena MRV con Deyverson como la gran figura, ante el conjunto de Marcelo Gallardo que estuvo lejos de su mejor versión.

Milito dejó en claro la táctico de Mineiro para visitar a River en el Monumental: "Ser nosotros"

Milito aclaró que no piensa ir a Núñez para solamente aguantar la ventaja obtenida en Brasil: “Son muchos aspectos que los jugadores lo saben. He jugado muchas veces ante River, en cancha de ellos, y lo recomendable no es defender y meterse solo atrás. Tenemos que ir y ser nosotros. Intentar jugar como el equipo lo hace. A ver si podemos esa forma dominar el juego, vamos con esa intención”. Además, reconoció la capacidad del 'Millonario' para revertir resultados adversos en el pasado: "Tengo muy claro que River es un equipo que no se va a entregar, hay que hacer un gran partido, con seriedad y espíritu competitivo. Habrá que atacar con mucha decisión para de esa manera marcar algún gol", concluyó.

Deyverson calentó la previa de River vs. Mineiro con un mensaje para Boca: "Gracias"

El delantero brasileño no sólo fue la figura en el encuentro disputado en el Arena MRV, sino que además dio un show para todo el público presente: levantó a la hinchada local con gestos durante el partido, provocó a los rivales y protagonizó jugadas que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. En una de ellas, tras una falta que le cometieron, amagó con dar un pase rápido para, en realidad, tomarse el botín y hacer como si estuviese estirando su cuádriceps. Además, en las últimas horas, el atacante de 33 años picanteó la previa del duelo del martes con un guiño a Boca Juniors, clásico rival de River.

Deyverson subió en sus historias de Instagram un video en el que se ve a un jugador de la séptima división del 'Xeneize' imitando su "jugada" viral contra el 'Millonario'. El juvenil Román Ferreyra imitó al brasileño en un duelo contra Talleres de Córdoba y las imágenes fueron replicadas por distintos medios. El delantero del 'Galo' acompañó su posteo con el mensaje: "Gracias por el cariño".