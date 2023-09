El guiño de un importante DT a River en plena crisis de Demichelis: "Muy cerca"

Un entrenador importante del continente le hizo un gran guiño a River, en medio de la crisis de Martín Demichelis con el plantel profesional.

Uno de los entrenadores más importantes de América le hizo un gran guiño a River, en medio de la crisis de Martín Demichelis con un sector del plantel profesional. El director técnico, que pasó por el club de Núñez como jugador, se deshizo en elogios puntualmente para el estadio Monumental y hasta lo comparó con el Maracaná de Río de Janeiro.

El protagonista es nada menos que Eduardo "Chacho" Coudet, quien actualmente dirige a Internacional de Porto Alegre. El equipo del exmediocampista argentino se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores 2023. Después del partido de ida en el que el conjunto brasileño igualó 2-2 con Fluminense como visitante, el ídolo de Rosario Central brindó la conferencia de prensa en la sala del Maracaná y mencionó al "Millonario" entre sus respuestas.

El Chacho Coudet llenó de elogios al Monumental de River: "Uff"

Uno de los periodistas presentes en la conferencia le mencionó al director técnico los últimos escenarios que visitó al mando de Inter, entre ellos el Antonio Vespucio Liberti de la Ciudad de Buenos Aires. Frontal, el DT le respondió: "Te voy a hablar con sinceridad. Ahora el Monumental tiene a la gente muy cerca, a los hinchas, y uff… siento que hoy es un estadio diferente de Sudamérica".

No obstante, Coudet también halagó al mítico escenario carioca cuando remarcó que "esto es el Maracaná, un estadio hermoso para jugar". Además, se hizo tiempo para destacar que "la dificultad más grande no es la cancha, es la actitud para jugar, de eso sí que hay que hablar". Con relación al máximo certamen de América, el "Chacho" recalcó que "es una fiesta, la Libertadores es esto" y ya palpitó la revancha con Fluminense: "La semana que viene va a ser una fiesta nuestra casa. No sabemos cómo hacer para acelerar los tiempos para que llegue pronto. Desde los cuartos de final a las semifinales ya pasó un mes. Puta… no llega más". Tras el 2-2 en el primer compromiso, ahora ambos elencos de Brasil se verán las caras en el Beira Río de Porto Alegre.

Coudet fue campeón en River como jugador.

Las estadísticas del Chacho Coudet en River