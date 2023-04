Demichelis y una frase impensada sobre la insólita expulsión de Paradela en River: "Me pareció"

Martín Demichelis habló de la insólita expulsión de José Paradela y apuntó contra el futbolista de River Plate que dejó al equipo con 10 hombres ante Atlético Tucumán.

Martín Demichelis se refirió al rendimiento de José Paradela durante el partido de River Plate ante Atlético Tucumán y lo liquidó en conferencia de prensa. Es que el volante del "Millonario" se fue expulsado a los 23 minutos del comienzo por una segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 10 hombres. Para colmo, el exhombre de Gimnasia y Esgrima La Plata se perderá el Superclásico del fútbol argentino ante Boca Juniors el próximo 7 de mayo en el Estadio Monumental.

Por este motivo, el DT de la "Banda" fue contundente con sus dichos a la hora de analizar la acción que complicó todo en la cancha del "Decano". En la conferencia de prensa posterior al encuentro en el que igualaron 1 a 1, "Micho" se refirió a uno de sus futbolistas de confianza y lanzó una frase que, sin dudas, llamó la atención. Cabe destacar, que en principio lo amonestaron por protestarle a Fernando Rapallini y luego por una infracción que hizo segundos después.

"José (Paradela) un chico muy sensible desde lo emocional. Creo que tuvo razón en el momento en que la pelota se había ido. Me pareció a mí que se fue. Él entró en esos segundos de desequilibro emocional y lo llevaron a cometer el siguiente error en tan pocos segundos", aseguró Martín Demichelis acerca de lo que derivó en la expulsión del mediocampista. Es que la queja contra el árbitro fue por una pelota que, según él, no salió del campo de juego.

Luego de mostrar su bronca por lo sucedido contra el colegiado, el jugador fue a buscar a un rival en la acción posterior y chocó fuerte a Joaquín Pereyra para ganarse la segunda tarjeta. Sin embargo, el DT lo apoyó al margen de que no estará contra el rival de toda la vida en un partido más que importante para River: "Como yo digo, se gana, se empata y se aprende. Seguro después de lo que ocurrió aprendió mucho".

El insólito error de Armani que casi le cuesta caro a River en Tucumán

River rescató un importante punto en el estadio Monumental José Fierro, lugar donde los últimos años había sacado más resultados negativos que positivos. Si bien pudo haberse llevado una victoria por lo hecho en la segunda parte, en el primer tiempo el equipo de Martín Demichelis mostró una de sus versiones más flojas y una acción particular de Armani fue el resumen de cómo estaba el equipo.

Es que a los 25 minutos, tras un pelotazo de 70 metros del arquero Tomás Marchiori, Marcelo Estigarribia aprovechó la desatención de la defensa y se fue solo hacia al arco. Lo llamativo de la situación es que, cuando la pelota ingresó en el área, Armani estaba al lado del arco pero el delantero definió fuerte y envió el remate a la tribuna, errando un gol increíble que pudo ser determinante para la noche en cancha del "Decano".