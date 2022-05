Alarma para Gallardo: una figura de River podría irse libre

El entrenador del "Millonario" podría perder a un jugador clave en su esquema en caso de no renovar.

La apertura del mercado de pases siempre es una situación especial para River. Pero en lo que más atención ponen quienes comandan el club, incluído Marcelo Gallardo, es en la renovación de contratos para que no suceda como Benjamín Rolheiser y Fabrizio Angileri, que se marcharán en condición libre por no llegar a un acuerdo en la negociación. Y ahora existe un caso que puede darle un dolor de cabeza al histórico DT si no resuelve a tiempo: a Nicolás De la Cruz se le vence el suyo en diciembre de 2022 y los directivos quieren llegar a un acuerdo cuanto antes.

Según manifestó el periodista de ESPN Juan Patricio Balbi, especializado en la institución de Núñez, el mismo Gallardo le solicitó al presidente, Jorge Brito, que resuelva la situación contractual del futbolista del seleccionado uruguayo con suma urgencia. Es que a partir de junio el volante estaría en condiciones de negociar su salida con cualquier equipo que lo pretenda sin tener que pagar ningún costo por su ficha, incluso hasta firmando un precontrato. En River no quieren saber nada con perder un capital tan importante como lo es el ex-Liverpool de Uruguay.

Nicolás De la Cruz

De la Cruz viene recuperando su nivel luego de la lesión que tuvo en su pie izquierdo, a raíz de una trombosis venosa, que lo alejó casi tres meses de las canchas. En lo que va de la temporada 2022 disputó 14 encuentros, en los que marcó 2 goles y brindó 2 asistencias entre la Copa de la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina. Desde que está en River jugó 107 partidos desde su llegada en 2017 y es una pieza clave en el andamiaje del entrenador.

Todos los jugadores que se fueron libres de River en la era Gallardo

Desde que Marcelo Gallardo llegó al "Millonario" en 2014, 37 futbolistas se marcharon con el pase en su poder, en algunos casos, gracias a una decisión personal le dejaron una recompensa económica al club. Los jugadores son: Leandro Chichizola, Jonathan Bottinelli, Gonzalo Marinelli, Cristian Ledesma, Juan Carlos Menseguez, Osmar , González Pirez, Facundo Affranchino, Luciano Abecasis, Ariel Rojas, Fernando Cavenaghi, Bruno Urribarri, LucasBoyé Carlos Sánchez, Leonel Vangioni, Marcelo Barovero, Luis González, Leonardo Pisculichi, Julio Chiarini, Ezequiel Cirigliano, Nicolás Domingo, Iván Alonso, Nicolás Bertolo, Ariel Rojas, Jonatan Maidana, Camilo Mayada, Kevin Larrondo, Ignacio Scocco, Iván Rossi, Zacarías Morán Correa, Alan Marcel Picazzo, Franco López, Tomás Andrade, Jorge Moreira Rafael, Santos Borré y Lucas Pratto.