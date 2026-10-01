Por qué River no juega este fin de semana del 3 y 4 de octubre 2026

River Plate no tendrá partido este fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio atraviesa un pequeño parate en el Torneo Clausura y deberá esperar unos días más para volver a competir. El equipo Millonario tiene que jugar contra Sarmiento por la fecha 11, pero no jugará en estos días el encuentro, por lo que deberá esperar hasta el próximo sábado 10 de octubre para jugar un partido.

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La razón por la que River no juega este fin de semana

El motivo principal por el que River no jugará durante el primer fin de semana de octubre está relacionado con la fecha FIFA. La Selección Argentina disputará una serie de amistosos en el país y uno de ellos tendrá lugar en el Monumental: el sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso, mientras que el martes 6 recibirá a Benín en lo que será la despedida de Lionel Messi del público argentino. El encuentro frente a Sarmiento, que originalmente estaba programado para el miércoles 7 de octubre, fue postergado una semana y finalmente se disputará el miércoles 14, desde las 19, en Junín.

La pausa también le permitirá al entrenador recuperar jugadores y trabajar con mayor margen sobre un plantel que tuvo varios futbolistas afectados a la Selección. Entre los convocados aparecieron Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán, mientras que Tobías Andrada fue desafectado por una lesión.

El Millonario descansa.

Cuándo vuelve a jugar River

El regreso del Millonario será el sábado 10 de octubre, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. El partido corresponderá a la fecha 12 del Torneo Clausura y comenzará a las 21.30. De esta manera, el equipo de Ponzio tendrá más de dos semanas entre su último encuentro, ante Huracán, y su próximo compromiso oficial.

Después del duelo ante Estudiantes de Río Cuarto, River tendrá una rápida continuidad. Apenas cuatro días más tarde deberá viajar a Junín para visitar a Sarmiento, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 que fue reprogramado. El descanso llega mientras River prepara el tramo decisivo del Clausura. El equipo de Ponzio viene de perder 2-1 frente a Huracán en el Monumental y necesita sumar en las últimas fechas para mantenerse en carrera por sus objetivos en el campeonato.