River inició gestiones para sumar otro campeón en Qatar 2022

La colección de campeones del mundo con la Selección Argentina es una que pareciera no tener fin dentro de River porque se conoció que se encuentra interesado en sumar un volante central para darle un salto de calidad al plantel de cara a la próxima temporada. Lo particular es que se trata de una posición en la que el equipo invirtió más de 40 millones de dólares para conseguir un referente, pero no logra dar con el indicado.

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"El cinco que River buscará en 2027 es Guido Rodríguez", expresó el periodista Sebastián Srur. Lo particular es que el volante sonó en varios mercados de pases anteriores, pero descartaron su contratación porque había decidido continuar con su vida en Europa un tiempo más. Aunque esa postura habría cambiado desde que se encuentra en el Valencia de España, donde disputó ocho partidos y recibió tres tarjetas amarillas en la vigente temporada. Además, sufrió una lesión muscular que lo tuvo afuera durante tres encuentros.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de la noticia y los hinchas no tardaron en manifestarse en contra. "¿Otro viejo más al plantel?", expresó uno. "Lo primero que tienen que buscar es un DT y que el que venga arme el equipo, no comprar jugadores por comprar", señaló un segundo de manera más que acertada. De momento, la elección del entrenador quedó suspendida hasta que culmine la participación del equipo en el Torneo Clausura.

Por otro lado, se debe considerar que Guido Rodríguez tiene un valor de 3,5 millones de euros, de acuerdo con lo que figura en Transfermarkt, y dispone de un contrato firmado con el Valencia hasta junio de 2028. Esto permite pensar que el Millonario tendrá que sentarse a negociar con su par español con el fin de obtener la ficha de un jugador que, desde la dirigencia, consideran que podría transformarse en el dueño de la mitad de la cancha.

El hecho de que ya se hayan iniciado negociaciones con su representante, según las palabras del periodista Fernando Padrón, permite pensar que River no hará uso de la opción de compra de Fausto Vera. Un jugador que se encuentra a préstamo desde Atlético Mineiro y que dispone de una opción que ronda los 5 millones de dólares. De lo contrario, se trataría de una superpoblación de jugadores en una misma posición, además del gasto de dinero en salarios.

El siguiente objetivo: blindar a Beltrán

Una de las negociaciones que River tiene en marcha es con el representante de Santiago Beltrán para extender y mejorar su contrato. De acuerdo con los trascendidos, hay una buena predisposición para que se llegue a un acuerdo formal en los próximos días. Además, se desprendió que buscarán aumentar la cláusula de salida de 20 millones a 100 millones de euros. Esto se debe a que existen varios clubes interesados en su ficha.

Uno de ellos es la Fiorentina de Italia, que habría acercado una propuesta formal de cara al mercado de pases de verano, que consiste en un préstamo por seis meses junto a una obligación de compra por encima de los 15 millones de euros. Lo que se desconoce es si la cifra incluye los impuestos o es libre de ellos, debido a que este detalle cambia bastante el dinero que el Millonario pueda llegar a recibir.