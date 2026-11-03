Lo confunden con Nico Paz, es hijo de un campeón con River y juega en Sarmiento: quién es Roque Maisterra

En el fútbol argentino una imagen se volvió viral el pasado fin de semana. Roque Maisterra tiene 20 años, juega de volante en Sarmiento de Junín y, para muchos hinchas, parece un calco de Nico Paz. El parecido con la joya del Como y de la Selección Argentina hizo ruido en redes la noche en que fue al banco ante Rosario Central. Pero detrás del rubio de dorsal 36 hay otra historia: es hijo de Hernán Maisterra, volante que salió campeón con River Plate en 1997.

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El viernes 30 de octubre, Facundo Sava lo incluyó entre los convocados para el partido ante el "Canalla", por la fecha 15 del Torneo Clausura. El "Verde" perdió 2-1 en el estadio Eva Perón de Junín, con dos goles de Gastón Ávila, y Maisterra miró el partido desde el banco de suplentes.

No llegó a entrar, pero alcanzó con que la cámara lo enfocara. "Lloro de la risa, Maisterra está volado en Nico Paz", escribió una usuaria en X esa misma noche. La comparación se repitió entre hinchas que no conocían al chico. En Junín lo presentan como la cara nueva del plantel. "Cada vez más cerca del debut", publicó una cuenta de hinchas de Sarmiento.

Quién es Roque Maisterra: de Villarreal a Junín

Roque Martín Maisterra nació el 14 de abril de 2006 en Buenos Aires. Tiene doble pasaporte, argentino e italiano, y juega como mediocampista central, aunque también puede hacerlo como volante ofensivo.

Su formación fue casi toda europea:

Villarreal: dio sus primeros pasos en la cantera del club español.

Brescia: completó las inferiores en Italia y en dos temporadas con la Primavera sumó más de 50 partidos, 9 goles y 2 asistencias.

Reggiana: en agosto de 2025 firmó por un año con el club de la Serie B y jugó en su equipo juvenil.

El contrato con Reggiana venció el 30 de junio de 2026. Quedó libre y en el mercado de invierno eligió volver a la Argentina para sumarse a Sarmiento, donde empezó en el equipo de Reserva antes de dar el salto al plantel profesional.

El parecido con Nico Paz: por qué lo comparan

La comparación tiene una base visual: Maisterra es alto, rubio y de físico estilizado, un perfil que en las imágenes de televisión recuerda al volante del Como. El contexto también ayuda. Nico Paz atraviesa el mejor momento de su carrera: el 21 de octubre le hizo dos goles y dio una asistencia al Manchester United en la Champions League, y en la Argentina ya lo señalan como el heredero de la 10 que dejó Lionel Messi. Con esa exposición, cualquier parecido se vuelve viral.

Hay otro punto en común: los dos son hijos de exfutbolistas. Nico es hijo de Pablo Paz, defensor que jugó el Mundial de Francia 1998 con la Selección. Roque es hijo de un volante que conoció la gloria en el Monumental. Las diferencias, por ahora, son enormes. Nico Paz tiene 22 años, es titular en la Serie A y suma partidos en la Selección. Maisterra todavía espera su debut en Primera.

Hernán Maisterra, el padre que fue campeón con River Plate

Hernán Maisterra, padre de Roque que fue campeón con River en 1997.

El apellido es conocido para los hinchas de River. Hernán Martín Maisterra, nacido en Buenos Aires en 1972, era un volante central surgido de Platense. Después de un paso por el León de México, River lo fichó en marzo de 1997. Debutó ese mismo mes, nada menos que en un Superclásico ante Boca.

En el equipo de Ramón Díaz tuvo un rol secundario, pero fue parte de un plantel histórico del fútbol argentino. Integró el grupo que ganó:

Torneo Clausura 1997

Torneo Apertura 1997

Supercopa Sudamericana 1997

Tras su ciclo en Núñez volvió a Platense, jugó en The Strongest de Bolivia y en Los Andes, y se retiró en Godoy Cruz en 2005.