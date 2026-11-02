Por qué se juegan partidos del fútbol argentino entre semana y no el fin de semana del 7 y 8 de noviembre

La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino tendrá una programación especial y se disputará antes de lo previsto. La razón es un acontecimiento que excede lo deportivo: la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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Por este motivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debió reorganizar el calendario de la Liga Profesional y de distintas categorías del Ascenso. La jornada que originalmente estaba programada para el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre se adelantó para jugarse entre semana.

¿Por qué se adelanta la fecha 16 del fútbol argentino?

La modificación responde a cuestiones de seguridad. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) no brindará servicios entre el sábado 7 y el miércoles 11 de noviembre. A su vez, el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tampoco dispondrá de efectivos para los espectáculos deportivos hasta el martes 10 inclusive.

Lo que se viene en el Clausura.

La decisión está vinculada con los operativos que demandará la visita del Sumo Pontífice, que incluirá celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios en distintos puntos del país. De esta manera, la AFA resolvió adelantar la última fecha de la fase regular del Clausura para evitar inconvenientes con la disponibilidad de los efectivos policiales y garantizar la organización de los encuentros.

Cuándo se juega la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

La última jornada de la fase regular, que estaba prevista para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, se reprogramó para disputarse entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. La fecha será determinante porque definirá los últimos clasificados a los octavos de final, los cruces de los playoffs y las posiciones de los equipos en ambas zonas.

Así será la fecha 16:

Boca – Defensa y Justicia.

Independiente – Deportivo Riestra.

Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto).

Central Córdoba – Lanús.

Barracas Central – Racing.

San Lorenzo – Platense.

Talleres – Estudiantes.

Tigre – Sarmiento.

Aldosivi – River.

Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza.

Instituto – Newell’s.

Gimnasia – Belgrano.

Banfield – Atlético Tucumán.

Unión – Vélez.

Argentinos – Huracán.

Cómo será el itinerario del papa León XIV en Argentina

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Estos son los principales compromisos previstos: