Qué resultado necesita Boca Juniors para clasificar a la final de la Copa Sudamericana

Qué necesita Boca para clasificar a la final de la Copa Sudamericana: todos los resultados ante Vasco da Gama que meten al 'Xeneize' en el duelo por el título.

Este martes a partir de las 21:30 horas en Argentina, Boca Juniors enfrentará uno de los partidos más importantes del año: visitará a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El 'Xeneize', que viene de perder por 1 a 0 en condición de local ante el conjunto brasileño en la ida, irá en búsqueda de una remontada que lo deposite en la final del certamen continental.

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Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegaron a esta instancia tras quedar terceros en su grupo de la Copa Libertadores, posición que los llevó a jugar el playoff para continuar en carrera en la fase eliminatoria de la Sudamericana. Tras obtener una agónica clasificación ante O'Higgins (Chile) en la tanda de penales, arrollaron a Recoleta (Paraguay) en octavos con un global de 7 a 1 y se impusieron frente a Sao Paulo (Brasil) en cuartos por 2 a 1. Ahora, disputarán 90 minutos cruciales ante el 'Cruzmaltino' por un lugar en el duelo por el título.

Los resultados que necesita Boca para pasar a la final de la Copa Sudamericana 2026

Ganar por dos o más goles para dar vuelta en el resultado global.

Si gana por tan sólo uno, deberá definir su clasificación desde los penales.

Si empata o pierde, queda eliminado.

En la previa de un encuentro fundamental, el entrenador del cuadro de La Ribera anticipó cómo imagina el desarrollo de la revancha ante el conjunto brasileño. Según declaró luego de la práctica del lunes en las instalaciones del Flamengo, Arruabarrena pretende que Boca maneje los tiempos del partido y evite asumir riesgos innecesarios desde el comienzo. "Tenemos que tratar de hacer un partido largo: habrá momentos para defender, para atacar... no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando, los jugadores a han demostrado carácter y saber llevar bien los partidos. Esperemos mejorar lo hecho en casa", concluyó.

El recorrido de Boca y Vasco da Gama hasta las semifinales de la Copa Sudamericana

Así fue el recorrido de Boca y Vasco da Gama hasta la semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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De acuerdo a la decisión que tome Arruabarrena con el mediocampista campeón del mundo, los once elegidos serían Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Carlos Palacios o Leandro Paredes, Leonel Flores; Alan Velasco o Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

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El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro en el estadio Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y tendrá como escenario el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Allí se definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante del continente a nivel de clubes, en una jornada que reunirá la atención de los hinchas del fútbol sudamericano.