La razón por la cual la dirigencia de Boca decidió rechazar la llegada de Federico Redondo

Juan Román Riquelme rechazó el ofrecimiento de Federico Redondo para sumarse a Boca en el cierre del mercado de pases. Aunque el volante buscaba salir del Elche de España por falta de minutos, la dirigencia Xeneize decidió no avanzar al priorizar la llegada de un mediocampista de mayor jerarquía e impacto inmediato.

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De acuerdo con lo expresado por TyC Sports, la representación del joven volante central entiende que su paso por el Elche de España no está dando los resultados que se esperaban y es por ello que lo quieren sacar de allí para que pueda encontrar minutos de calidad en otra parte. Se analiza una vuelta al fútbol argentino y es por ello que decidieron acercar su ficha al Xeneize, que estaría necesitado de un jugador en dicha posición para cubrir a Leandro Paredes cuando se ausente.

Esta posibilidad es una que comenzó a ilusionar a los hinchas porque recuerdan el paso de Federico Redondo por Argentinos Juniors, pero también despierta varias dudas porque luego tuvo un pequeño paso por el Inter Miami de Lionel Messi. Se esperaba que ese salto fuera hacia uno de los grandes del fútbol argentino o directamente a un club de segundo orden de Europa. No a una liga menor como es la MLS.

La respuesta de Juan Román Riquelme es ir por un volante en lo que queda del mercado de pases, pero lo harán en caso de que se trate de una oportunidad única y de un jugador de renombre. Es por ello que el nombre del volante central comenzó a perder fuerza a medida que fueron avanzando las horas del viernes, ya que el interés nació por parte de la falta de minutos y comodidad que experimenta en el Elche y no de la verdadera intención de jugar en Boca.

¿Por qué Boca puede sumar un refuerzo?

El mercado de pases para el fútbol argentino se encuentra cerrado, pero existe una excepción y es que, ante una lesión de gravedad, puede abrirse de manera momentánea por 10 días. En el caso de Boca, la lesión de Tomás Aranda es una que le permite acceder a este beneficio.

Es por ello que se acercó el nombre de Federico Redondo y que Rodolfo Arruabarrena haya decidido llamar a Leonardo Balerdi para que se sume al equipo, pero este último prefirió marcharse a la Roma de Italia. Hasta el momento, el club tiene tiempo hasta el 14 de septiembre para sumar un nombre. No importa si se encuentra en el fútbol argentino o es del exterior: una vez pasada la fecha mencionada, va a tener que esperar hasta el mercado de pases del verano, que se habilitará el próximo primero de enero.