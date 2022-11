Rashford dice que las críticas a Inglaterra son injustificadas

FOTO DE ARCHIVO: Mundial de Qatar - Inglaterra vs. Estados Unidos

El delantero inglés Marcus Rashford dijo que las críticas a la actuación del equipo en su empate 0-0 contra Estados Unidos el viernes son injustificadas y que los aficionados deberían esperar hasta su último partido de la fase de grupos contra Gales.

El delantero del Manchester United marcó menos de un minuto después de entrar como suplente en la victoria de Inglaterra contra Irán (6-2) y también salió del banquillo contra Estados Unidos.

El nivel de Inglaterra bajó drásticamente contra los estadounidenses y el equipo tuvo suerte de no perder, aunque sigue en una posición fuerte de cara al choque del martes contra Gales.

"Cuando ganas un partido, eres el mejor equipo del mundo. Cuando pierdes, eres el peor. Así es el fútbol. Como jugadores hay que mantener un equilibrio", dijo Rashford a periodistas.

"Si jugamos bien en el próximo partido, ese partido de Estados Unidos se olvidará. No es una sensación agradable. Pero, para ser sinceros, no necesitamos que los aficionados nos abucheen para saber que no hemos jugado bien".

El equipo de Gareth Southgate se clasificará para los octavos de final a menos que pierda por una diferencia de cuatro goles contra Gales. La victoria le asegurará ser el ganador del grupo.

Rashford, que jugó la final de la Eurocopa 2020, estuvo fuera de la selección inglesa durante 15 meses, ya que las lesiones y falta de ritmo hicieron que su carrera se estancara.

Sin embargo, esta temporada lleva ocho goles con el Manchester United, lo que le sirvió para integrar la convocatoria de 26 jugadores de Southgate para el torneo de Qatar.

"Estoy contento de estar disfrutando del fútbol. No estoy luchando con ninguna lesión o molestias", dijo.

"Sólo puedo estar agradecido por ello. Me ha venido bien reencontrarme con los compañeros después de haber estado fuera tanto tiempo".

