Intendente cercano a Kicillof se suma al pedido de desdoblar la elección bonaerense

Mientras en Casa de Gobierno mantienen el mayor de los hermetismos respecto de la definición política que tomará Axel Kicillof en cuanto al sistema electoral que aplicará en las elecciones legislativas de 2025, un intendente de la costa mete presión para desdoblar.

El Jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco que “el mejor escenario para el peronismo es ir a las generales, sin PASO y desdoblar”. Además, agregó que fue un pedido que se lo llevaron al gobernador: “Kicillof nos escucha, toma nota y entiendo que (la propuesta) está siendo analizado por todo su equipo”.

Barrera justificó su posición esgrimiendo que “los gobiernos locales tienen menos posibilidades cuando no se desdobla”. “Me parece que aquellos que sostienen no desdoblar miran su quintita”, afirmó y mencionó indirectamente al espacio de La Cámpora y el massismo que pidieron elecciones concurrentes en la cumbre del PJ bonaerense el lunes pasado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según detallaron desde el Frente Renovador a El Destape, en Moreno se planteó la posibilidad de realizar “elecciones concurrentes”, es decir que los comicios provinciales y nacionales se realicen el mismo día con sus respectivos sistema: Boleta Única Papel (BUP) y boleta partidaria.“Que la gente compruebe por sí sola qué sistema funciona mejor, si la BUP o la boleta de siempre”, dijo un dirigente de la fuerza sobre la variable.

Reelecciones y el apoyo a Kicillof

Gustavo Barrera forma parte de un grupo de dirigentes que acompañan y militan a Axel Kicillof como líder del peronismo. Para el intendente, “Axel fue sorteando etapas”, y ahora “le toca cumplir otro rol. En política no se regala nada y Axel se lo está ganando. Es el único gobernador que se enfrenta a Milei: ¿Por qué él no puede tener una participación más activa en el espacio?”.

Por otra parte, y respecto de la posibilidad de que los alcaldes puedan ser reelectos indefinidamente, Barrera acompaña la iniciativa. En ese sentido, Julio Alak intendente de La Plata y congresal del PJ bonaerense, pidió por las “reelecciones” en la cumbre del lunes en Moreno. Fue el primero de los intendentes que hizo público el pedido. La propuesta, que no cuenta con un proyecto escrito, es una iniciativa que comenzó a resonar en las últimas semanas como una herramienta de negociación para destrabar diferentes temas políticos y de gestión.

Finalmente, y de cara a lo que viene, el alcalde de Villa Gesell reclamó que “hay que dejar de mirarse el ombligo, apoyar a Kicillof que es el que tiene todo para perder y el que puede proyectar a futuro y construir la esperanza del peronismo y nuestro espacio”. “Hay que dejarlo jugar a Axel y que empiece a despreocuparse por las internas y empiece a proyectarse más en la Provincia y a nivel nacional. Si lo condicionamos estamos perdiendo a un dirigente impresionante”, cerró.