Jorge Lanata sorprendió a propios y extraños al aire de Radio Mitre. Es que el conductor aseguró que fue "apretado" por uno de los ídolos más grandes de la historia de River Plate: Enzo Francescoli. Y explicó los motivos por los cuales recibió ese llamado intimidante por parte del 'Principe'.

Luego de comenzar un fugaz ciclo por la TV uruguaya, el líder de Periodismo Para Todos confesó cuál habría sido el motivo por el que fue echado del país oriental: "Fue muy impresionante. Nunca la televisión uruguaya había osado hablar de Casal. Los tipos nunca lo mencionaban, y si lo hacían, era para elogiarlo. Montevideo estaba parado. Como en el final de Rolando Rivas en Buenos Aires, no había nadie en la ciudad".

Paco Casal es un empresario uruguayo y amigo de Francescoli, por lo que (se deduce) este habría el detonante para que el exfutbolista se comunicase con Lanata: "Nunca me llamaron tanto para apretarme como la semana antes de que el programa saliera. Yo estoy acostumbrado, no es que me asombró. Pero te digo: fue la vez en mi vida que más lo hicieron. Y uno de los tipos que me llamó para apretarme fue (Enzo) Francescoli, que en ese momento creo que estaba en Miami".

"¿Por qué vas a hacer esto?", habrían sido las palabras de Enzo, según textuales del propio Jorge Lanata. "O sea que este es el recuerdo cariñoso que yo tengo de Francescoli. Te cuento lo que pasó. Fue exactamente así. Increíble", cerró el conductor, quien llevó el tema a la mesa luego de que Marcelo Longobardi (con quien realiza el pase de un programa a otro) propusiera inaugurar un segmento radial con el nombre del ex delantero 'millonario'.