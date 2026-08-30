Independiente Rivadavia y Racing se enfrentarán por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que encontrará a dos equipos con la necesidad de volver a sumar de a tres. El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto a las 21:30 horas en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza y tendrá como árbitro a Álvaro Carranza, en uno de los encuentros más interesantes del fin de semana.

La jornada tendrá un atractivo especial por el presente de ambos equipos. La Lepra mendocina buscará hacerse fuerte como local y recuperar la regularidad que mostró en algunos pasajes del campeonato, mientras que la Academia intentará conseguir una victoria que le permita afirmarse en la competencia. Los dos vienen de empatar en la fecha anterior y llegan al compromiso con la intención de cambiar la tendencia.

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, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales, contratando . El encuentro entre Independiente Rivadavia y Racing se juega el domingo 30 de agosto, desde las 21.30 horas: TNT Sports transmite el encuentro en vivo.

La Lepra mendocina busca sostener el alto nivel del año

Independiente Rivadavia llega después de igualar 0-0 frente a Independiente en Avellaneda, un resultado que le permitió sumar pero que extendió su irregularidad en el Clausura. El equipo mendocino acumula dos triunfos y dos derrotas en sus últimas presentaciones y necesita recuperar la contundencia que mostró en algunos encuentros para volver a posicionarse como protagonista.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti tendrá además el respaldo de su público en el Bautista Gargantini. La localía aparece como uno de los principales argumentos de la Lepra para afrontar un encuentro exigente ante un rival de jerarquía. En Mendoza buscará hacerse dueño del partido desde el comienzo y aprovechar cualquier espacio que pueda conceder la defensa de Racing.

Racing busca confirmar su mejora futbolística

La Academia, por su parte, también llegará con la obligación de mejorar su producción. En la sexta fecha empató 1-1 ante Boca Juniors en el Cilindro, un resultado que le permitió rescatar un punto frente a uno de sus grandes rivales, pero que no alcanzó para cortar la necesidad de conseguir una victoria. El equipo de Juan Pablo Vojvoda intentará trasladar a Mendoza la intensidad que suele mostrar en condición de local.

La Academia busca seguir sumando.

Racing ya tuvo un antecedente reciente frente a Independiente Rivadavia. Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura y empataron 1-1 en Avellaneda. Matías Fernández puso en ventaja a la Lepra, mientras que Tomás Conechny consiguió la igualdad para la Academia. Vuelve Adrián "Maravilla" Martínez al equipo, aunque no estarán Marcos Rojo ni Ignacio "Nacho" Rodríguez en la formación. También quedaron afuera de la convocatoria Nazareno Colombo, Santiago Solari y Alejandro Tello.