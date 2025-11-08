Racing Club vs Defensa y Justicia por Liga Profesional: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing buscará seguir sumando en el torneo cuando reciba a Defensa y Justicia este sábado en el Cilindro, en un duelo clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo de Gustavo Costas enfrentará este compromiso sin el apoyo de su hinchada debido a la sanción impuesta por el uso excesivo de pirotecnia en el partido ante Flamengo, mientras que el Halcón llega con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los playoffs.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Defensa y Justicia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Defensa y Justicia?

El partido entre Racing Club y Defensa y Justicia por la fecha 15 de la Liga Profesional se jugará este sábado 8 de noviembre de 2025, a partir de las 17 (hora argentina) en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer. El duelo se disputará a puertas cerradas debido a la sanción impuesta por el APreViDe tras el recibimiento con uso excesivo de pirotecnia que hubo en el estadio durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

En la Zona A del torneo, Racing se ubica en la novena posición con 19 puntos, actualmente fuera de los puestos de playoffs. Sin embargo, la Academia tiene las mismas unidades también que Defensa y Justicia, mas Tigre y Belgrano, equipos que están por encima suyo en la tabla por diferencia de gol. En la clasificación anual, el conjunto de Avellaneda marcha séptimo con 47 puntos, y lo más probable es que dispute la Copa Sudamericana 2026, a menos que logre consagrarse campeón del Clausura.

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de empatar sin goles frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que no le permitió recuperarse anímicamente de la dolorosa eliminación sufrida en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. La Academia no pudo quebrar la resistencia del Ferroviario y suma dos partidos consecutivos sin convertir goles, una sequía que buscarán terminar ante Defensa y Justicia en un duelo vital para sus aspiraciones.

Por el lado de Defensa y Justicia, el conjunto dirigido por Mariano Soso viene de caer ante Huracán por 3 a 1 de visitante y también acumula 19 puntos en la Zona A. Este duelo adquiere una relevancia especial porque representa un enfrentamiento directo entre dos equipos que pelean por el mismo objetivo: ingresar a los playoffs.

Con 19 puntos cada uno y varios equipos en la misma situación, cualquier resultado puede modificar significativamente el panorama de la Zona A. Racing tiene la ventaja de jugar en casa, aunque sin su público, mientras que Defensa y Justicia llega obligado a sumar para no quedarse definitivamente fuera de la pelea.

Formaciones probables de Racing Club y Defensa y Justicia

Gustavo Costas realizará al menos dos cambios obligados en su formación titular con respecto al partido ante Central Córdoba. El regreso de Adrián "Maravilla" Martínez y Marcos Rojo está confirmado tras haber superado sus sobrecargas musculares, desplazando del once inicial a Adrián Balboa y Agustín García Basso. La vuelta del experimentado defensor será clave para darle solidez a la línea defensiva de la Academia.

Mas allá de estos regresos, Costas tiene dos incertidumbres importantes para resolver. La primera es cómo suplir la ausencia de Gabriel Rojas en el lateral izquierdo, con Facundo Mura e Ignacio Rodríguez como opciones disponibles. La segunda duda está en la mitad de la cancha, donde deberá elegir entre Alan Forneris y Juan Ignacio Nardoni. El ex Colón ingresó en el segundo tiempo ante el Ferroviario y dejó atrás su esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, mientras que el otrora volante de Unión podría descansar para terminar de recuperarse de su desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Por su parte, Defensa y Justicia no podrá contar con Alexis Soto en el carril izquierdo tras la expulsión sufrida ante Huracán. Ante esta ausencia obligada, Mariano Soso planea que Rafael Delgado salga de la línea de tres centrales para cubrir ese puesto, dejando su lugar en la zaga a Tobías Rubio. Este movimiento modificará el esquema defensivo que venía utilizando el equipo de Florencio Varela.

La otra duda que tiene Soso está en el mediocampo, donde espera la recuperación de Kevin Gutiérrez, quien se perdió el partido ante Huracán por problemas físicos y todavía no está confirmado su regreso. En caso de no estar a punto físicamente, Benjamín Schamine mantendría su lugar en el once inicial. El resto del equipo sería similar al que cayó con el Globo, con una línea de tres defensores, dos carrileros, doble volante, y dos extremos (González y Juan Gutiérrez) detrás de Abdiel Osorio como principal referencia de ataque.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gastón Martirena o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris o Juan Ignacio Nardoni; Luciano Vietto, Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Probable formación de Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Tobías Rubio, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado; Kevin Gutiérrez o Benjamín Schamine, Aaron Molinas; Juan Gutiérrez, Abdiel Osorio, Lucas González. DT: Mariano Soso.

Racing Club vs Defensa y Justicia: Ficha técnica