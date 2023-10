Racing: los 4 posibles reemplazantes de Fernando Gago como DT

Tras la renuncia de Fernando Gago, se conoció la lista de los posibles reemplazantes del DT en Racing, que viene de perder el clásico de Avellaneda ante Independiente.

La dirigencia de Racing ya tiene varias opciones para reemplazar a Fernando Gago, luego de la renuncia del entrenador. La derrota por 2-0 contra Independiente en el clásico de Avellaneda, el clima caliente en el Cilindro y el hartazgo del público con el DT generaron la salida del ex Boca después de dos años en el cargo.

En este marco, el presidente del club Víctor Blanco y el asesor deportivo Rubén "El Mago" Capria ya trabajan para encontrar un reemplazante, a falta de siete fechas para el cierre de la etapa regular de la Copa de la Liga Profesional 2023. Ya eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, la "Academia" intentará terminar entre los cuatro mejores de la zona B y clasificar a algún torneo internacional de 2024 por la tabla de posiciones anual.

Quiénes son los posibles reemplazantes de Gago en Racing

La dupla técnica que actualmente dirige a la Reserva, compuesta por dos exfutbolistas del club como Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, se harán cargo del plantel profesional de manera interina hasta que se designe a un estratega fijo. De hecho, no se descarta que la dupla esté en el banco de los suplentes para el próximo partido: frente a Platense en el Cilindro, el domingo 8 de octubre a las 18.45 horas.

La dupla Grazzini - Videla, de la Reserva. ¿Se queda hasta fin de año?

Luego de dicho encuentro habrá una doble fecha FIFA, por lo que las dos semanas sin competencias oficiales les darán tiempo a Blanco y Capria para definir al sucesor de "Pintita". Si bien desde un sector de la dirigencia quieren que Grazzini y Videla continúen hasta diciembre, por el momento es muy poco probable que ello ocurra.

En ese sentido, entre las alternativas de los técnicos que están sin trabajo aparecen cuatro opciones: Guillermo Barros Schelotto, Ricardo Gareca, Diego Cocca y Gustavo Alfaro. El mellizo siempre fue uno de los predilectos del Presidente, aunque como estaba trabajando en otros equipos o en la Selección de Paraguay jamás pudo contratarlo. Su hermano y asistente, Gustavo Barros Schelotto, fue campeón con esta camiseta como jugador en 2001.

Por el lado del "Tigre", pregona un estilo de juego ofensivo similar al de Gago y es del gusto de Capria. Sin embargo, su pasado en Independiente como futbolista y entrenador hace que sea resistido por algunos hinchas. En tanto, Cocca es muy querido por el público porque fue campeón en diciembre de 2014, aunque su segunda etapa en la institución y los ciclos más recientes en su carrera no fueron positivos. Además, le sucede algo similar a lo de Alfaro: su esquema más defensivo y conservador no convencen al "Mago". El detalle adicional es que "Lechuga" reveló públicamente que es simpatizante de la "Academia" desde pequeño, aunque ello no pesará a la hora de tomar una decisión.

Los números de Gago como DT de Racing

110 partidos oficiales.

53 victorias.

30 empates.

27 derrotas.

57,27% de efectividad.

2 títulos: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

El fixture de Racing en la Copa de la Liga Profesional 2023