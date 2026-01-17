Problema en Racing: Costas pierde a una figura y otros jugadores para el amistoso en Chile

Racing afrontará un amistoso exigente en Chile con ausencias inesperadas: Gustavo Costas no podrá contar con Adrián Maravilla Martínez y otros referentes.

En Racing se encendieron las alarmas en la previa de su último amistoso antes del inicio del campeonato. Por un cuadro viral, Gustavo Costas sufrió bajas inesperadas y no podrá contar con varios jugadores de peso, entre ellos Adrián Maravilla Martínez, para el cruce ante Universidad de Chile en Concepción. La situación obliga al entrenador a rearmar el equipo justo cuando buscaba afinar detalles de cara al debut oficial.

El plantel de Racing partió rumbo a Chile con una noticia que alteró los planes del cuerpo técnico. Su goleador, Adrián Fernández, Marcos Rojo y Baltasar Rodríguez quedaron desafectados del amistoso frente a Universidad de Chile luego de presentar un cuadro viral que les impidió viajar con la delegación.

La baja de "Maravilla" Martínez, uno de los nombres más importantes del ataque académico, es la que más preocupa a Costas, ya que se trata de una pieza clave en la estructura ofensiva y uno de los futbolistas que el DT pretendía ver en acción antes del inicio del torneo.

El encuentro se disputará este domingo desde las 19 en la ciudad de Concepción, y será el único ensayo formal de Racing antes del arranque del campeonato el próximo fin de semana.

La idea de Costas: probar a los titulares pese a las ausencias

Más allá de las bajas, el plan del entrenador se mantiene y tiene previsto utilizar una base titular en el amistoso frente al conjunto chileno, con la intención de llegar con rodaje y funcionamiento al debut oficial.

La "Academia" realizó la mayor parte de su preparación en Ciudad del Este, donde apenas disputó un duelo informal frente a Ameliano. Por eso, este compromiso ante Universidad de Chile resulta clave para evaluar rendimientos individuales y ajustar cuestiones tácticas.

El cuerpo técnico considera fundamental sumar minutos de competencia real, incluso con un plantel diezmado, para terminar de definir el once que saldrá a la cancha en la primera fecha del campeonato.

Los refuerzos, protagonistas desde el inicio

En medio de las ausencias, la buena noticia para Racing es que los dos refuerzos incorporados en este mercado de pases, Valentín Carboni y Matko Miljevic, estarían desde el arranque en Chile.

Ambos futbolistas llegaron con la expectativa de sumar calidad y variantes ofensivas, y el amistoso será una oportunidad ideal para comenzar a mostrar su adaptación al equipo y a la idea de Costas.

Tras el partido en Concepción, la delegación regresará a la Argentina y enfocará todos los cañones en el debut frente a Gimnasia, programado para el sábado a las 19.30 en La Plata.

Formación probable de Racing vs. Universidad de Chile

A la espera de la confirmación oficial, el equipo que prepara Gustavo Costas para enfrentar a Universidad de Chile sería:

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Balboa y Duván Vergara.

Racing vs. Universidad de Chile: cuándo es y cómo verlo

El amistoso internacional se disputará el domingo 18 de enero, desde las 19 (hora argentina), en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, ubicado en la ciudad de Concepción, Chile.Será una prueba exigente ante un rival de tradición, ideal para medir el nivel del equipo en la recta final de la pretemporada.

El encuentro entre Racing y Univ ersidad de Chile se podrá ver en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Además, el minuto a minuto estará disponible en distintos medios digitales.