Gago se fastidió tras el triunfo de Racing en Lanús: "Falta de respeto"

Fernando Gago se fastidió tras la victoria de Racing en Lanús por las especulaciones por los clásicos en la última fecha. Y habló de "falta de respeto".

Apenas consumada la victoria de Racing por 1-0 en la cancha de Lanús con el gol de Enzo Copetti, Fernando Gago se presentó para brindar la conferencia de prensa habitual en la sala del Estadio Néstor Díaz Pérez. Todo marchaba con normalidad allí hasta que llegó una pregunta que fastidió al entrenador de "La Academia".

Cuando apenas iban cinco minutos, Lautaro Salucho, de TyC Sports, lo consultó acerca de las especulaciones sobre la última jornada. En ella, su equipo recibirá a River en El Cilindro de Avellaneda y Boca, el otro candidato firme al título, hará lo propio con Independiente en La Bombonera.

El enojo de Gago en Racing por las especulaciones para la última fecha: "Falta de respeto"

Salucho le preguntó al DT de "La Acadé": "Me dirás vos si es una percepción tuya esto o no, que lo hace la prensa nada más...", comenzó. Al instante, introdujo el tema de que "a Boca se le viene Gimnasia y después se viene la última fecha, y se están tejiendo muchas sombras". "Por eso pongo también al periodismo como protagonista de que haga esto, en cuanto a la honorabilidad que pueden llegar a tener los rivales de Racing y de Boca, por la rivalidad que tienen ambos", continuó.

"¿Qué les pasa a ustedes como futbolistas, exfutbolistas y técnicos? ¿Qué les pasa con esto que se habla?", completó el periodista deportivo de TyC. Visiblemente molesto por la consulta, "Pintita" fue crudo con su reacción: "Me parece una falta de respeto a la profesión que se hable de situaciones así". El exjugador del "Xeneize" profundizó al respecto: "No las escuché, pero me parece una falta de respeto alguien que diga eso sobre un futbolista que va a jugar un partido".

En análisis de Gago del triunfo de Racing en Lanús

Con relación a una victoria determinante a diez minutos del cierre, el estratega aseveró que "los jugadores entendieron cómo había que jugar este tipo de partidos. Era una final". "Estos son momentos decisivos del campeonato y tenemos que estar a la altura en lo futbolístico, en lo físico y también desde lo mental", profundizó.

Gago se fastidió en la conferencia y habló de "falta de respeto".

Además, el técnico destacó el resultado obtenido en La Fortaleza, más allá de que su equipo no jugó bien: "Si queremos aspirar al campeonato había que ganar hoy". "Ahora llegamos primeros y ahora debemos esperar qué es lo que hace el rival próximo en las posiciones", amplió.

La tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022

Consultado por el rendimiento de sus dirigidos, el ex DT de Aldosivi opinó que "el equipo no cambió en nada. La diferencia es que se ganó durante las últimas fechas y se sumaron puntos, pero la entrega de los jugadores es la misma". "Es todo mérito de ellos", elogió a sus futbolistas.

Por último, Gago reconoció que "el hecho de ganar en una instancia decisiva genera algo importante desde lo anímico". Y concluyó: "Cada partido tiene su aspecto y hay que verlo desde el lado positivo. Hoy sabíamos que era un partido que teníamos que ganar".