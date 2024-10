Desde Racing, Víctor Blanco arremetió contra las SAD: "Demostramos"

El fuerte mensaje de Víctor Blanco en contra de los que impulsan las Sociedades Anónimas Deportivas.

Las Sociedades Anóminas Deportivas (SAD) continúan siendo un tema central y el Gobierno de Javier Milei insiste a todo o nada por la implementación, a pesar de los reveses judiciales. En ese sentido, el presidente de Racing, Víctor Blanco, arremetió contra quienes desean impulsar las SAD en el fútbol argentino y enalteció su gestión a través de una asociación civil sin fines de lucro.

En en una entrevista con el programa Puede pasar, Blanco, que será candidato a vicepresidente en las próximas elecciones del 15 de diciembre de la "Academia", marcó una clara postura sobre la guerra que desató el gobierno de ultraderacha para el ingreso de inversores privados: "Nosotros demostramos que lo podemos hacer. Somos una asociación civil y hoy Racing es un ejemplo del fútbol argentino, esto no es política". "Si hacemos una encuesta, no hay ninguna duda de que somos un ejemplo de cómo se maneja un club en una asociación civil”, machacó el empresario gastronómico y hotelero de 78 años.

Blanco asumió en Racing en septiembre del 2013, luego de un fuerte conflicto entre los máximos referentes del club Rodolfo Molina y Gastón Cogorno, con deudas y en una situación futbolística apremiante y el presente es totalmente distinto. "Agarramos un club que no tenía jugadores, que eran todos de grupos empresarios. De a poco fuimos incorporando jugadores al patrimonio del club y hoy tenemos todos los jugadores que son del club. Tenemos un capital, sin hacer números, muy importante”, resaltó el dirigente.

Para finalizar, el directivo remarcó otro ítem de su gestión al frente de la institución para diferenciarse de las SAD: "Podes hablarlo con los jugadores, con los empleados del club, todo al día, todo pago. Se puede hacer ordenadamente, se puede crecer como crecimos, 10 años seguidos en Copa Libertadores, en la historia del club no existía". Y concluyó en forma lapidaria: "Todo esto que te prometen con una sociedad anónima, demostramos que lo sabemos hacer con una asociación civil”.

Diego Milito rechazó a un aliado de Mauricio Macri en Racing y descartó a la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) en el club de Avellaneda. El ídolo y candidato a presidente de la "Academia" habló de todos los temas a menos de dos meses de las elecciones, en las que irá como cabeza de la agrupación Racing Sueña. Allí disputará los comicios contra el oficialismo (Christian Devia, con el presidente Víctor Blanco como candidato a vice primero) y contra otro opositor como Miguel Jiménez.

El exdelantero de 45 años fue entrevistado por el periodista deportivo Alejandro Wall en Tiempo Argentino y se refirió a la situación política de la institución. El símbolo albiceleste aseguró que el exgerenciador Fernando Marín, de histórico vínculo con Macri, no está en su proyecto profesional y reiteró que la eventual llegada al cargo no significará la inserción de una empresa al mando de la entidad.

Consultado al respecto de los dos elegidos como candidatos a vicepresidente por su espacio, Hernán Lacunza y Martín Ferré, el "Príncipe" explicó que se inclinó por ellos "porque son dos grandes racinguistas, dos socios vitalicios" y agregó: "Porque creo que tienen la capacidad para acompañarme en este proyecto. Compartimos valores y visión profesional. Tienen experiencia en gestión y en la parte política. Y son dos racinguistas de ley, no podemos perder de vista eso. Me parece que son las personas correctas para acompañarme. No sólo ellos, hay mucha gente detrás en este proyecto". Más allá de que Lacunza fue ministro de Hacienda de Macri en el gobierno nacional, el ex Selección Argentina remarcó que "acá no hay colores políticos, acá el único color es el celeste y blanco".

"La gente sabe, me conoce, para mí Racing es sagrado y lo voy a cuidar más que nadie. Me involucro para eso. No hay ningún fantasma acá. No hay PRO, no hay peronismo, no hay radicales, no hay libertarios, acá lo único que hay es racinguismo", insistió el exfutbolista. De hecho, consideró que "el escudo está por encima de los nombres propios".

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre.

