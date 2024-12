Chau Roger Martínez de Racing: el inesperado motivo de su salida y qué hará Costas

Roger Martínez se va de Racing: el sorpresivo motivo de su salida tras no acordar con la dirigencia.

A Racing se le vendrá un 2025 con calendario cargado de competencia y ya sabe que no podrá contar con una de las figuras de la pasada temporada. Roger Martínez, autor de uno de los goles en la final de Copa Sudamericana, no llegó a un acuerdo para la renovación y se marchará a un año y medio de su regreso al club.

Cuando parecía que su continuidad estaba encaminada en Avellaneda, aparecieron complicaciones inesperadas. Según informó TyC Sports, Roger rechazó el ofrecimiento hasta 2025 de la dirigencia porque el salario ofrecido era el mismo que vencía el 31 de diciembre, algo que tomó por sorpresa al jugador.

Si bien el manager deportivo, Sebastián Saja, le explicó que la institución no podía moverse de esos números, el jugador colombiano agradeció la propuesta, explicó sus argumentos y ambas partes terminaron en buenos términos.

Si bien no hay detalles concretos, su futuro podría estar en Arabia Saudita, ya que hay dos poderosos equipos interesados en él. Ahora, el entrenador, Gustavo Costas, deberá buscar en el mercado de pases una alternativa para suplir la baja de un futbolista de jerarquía en la zona de ataque, y aguardar a lo que suceda con Adrián "Maravilla" Martínez", el otro centrodelantero que podría emigrar.

Los números de Roger Martínez en Racing durante 2024

Partidos: 35.

Goles: 12.

Asistencias: 1.

Ni Juanfer ni Roger: la figura de Racing que podría irse por una fortuna y alarma a Costas

Racing tiene el 2025 encaminado con la continuidad de Gustavo Costas en el banco, pero la alarma para el DT pasa por el mercado de pases. En medio de la incertidumbre por el futuro de Juan Fernando Quintero, ahora la "Academia" podría quedarse sin Juan Ignacio Nardoni, una de las figuras del año que es pretendida por un poderoso equipo.

Según informaron TyC Sports y medios mexicanos, Toluca está interesado en contratar al mediocampista que fue clave para la obtención de la Copa Sudamericana. El deseo de contar con el santafesino surge por pedido de Antonio Mohamed, entrenador de los "Diablos Rojos", que lo puso como una de las prioridades para ser un refuerzo del plantel profesional.

Más allá de las intenciones del club mexicano, por el momento no existen negociaciones en curso. Además, un detalle que no pasa desapercibido es que Nardoni posee en Racing una cláusula de rescisión de 22 millones de dólares y un vínculo hasta diciembre del 2027, sin embargo el tema económico no es un problema para los clubes aztecas y están dispuestos a negociar.

Cabe recordar que el versátil volante, de 22 años, arribó al club de Avellaneda desde Unión de Santa Fe a comienzos del 2023, a cambio de 4.7 millones de dólares que, con impuestos y algunos objetivos, llegará a los 6 millones. Además, el "Tatengue" conserva una plusvalía del 10% de una futura venta mayor a los 8 millones de la moneda estadounidense, monto del que la entidad de Avellaneda esperar superar ampliamente para dejarlo ir.

El jugador, que se convirtió en la compra más cara de la historia de Racing, aún no dio indicios sobre qué le gustaría hacer ante una eventual oferta, pero por su nivel dejó demostrado que podría dar el salto al fútbol europeo y jugar en un nivel de elite. Incluso, por sus buenos rendimientos, una chance en la Selección Argentina estaría más cerca de lo imaginado.

Los números de Nardoni en Racing