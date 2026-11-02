Quiénes pueden ascender a Primera División: los equipos con chances de subir a la A

La Primera Nacional cierra en esta fecha 36 la temporada regular, en una larga y angustiante definición que tuvo a varios equipos como protagonistas. Allí se definieron los dos equipos que jugarán la final por el primer ascenso, mientras que quedó casi definida la conformación del reducido, en el que se definirá el segundo cupo para llegar a la Primera División del fútbol argentino.

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Qué equipos pueden ascender a la Primera del fútbol argentino: la final que define el primero que sube

La final por el primer ascenso la jugarán Godoy Cruz y Tristán Suárez. En el caso del "Tomba", el equipo mendocino llegó a la primera posición de la zona A en la última fecha, después de ganarle 2-1 en tiempo de descuento a Almirante Brown y beneficiarse de que Ferro Carril Oeste no le pudo ganar a Acassuso en Caseros, lo que le abrió al "Bodeguero" la posibilidad de quedarse con un lugar en la final que ya parecía destinado para los de Caballito.

En cuanto a Tristán Suárez, el elenco "Lechero" llegó a la gran final después de empatar 0-0 ante Deportivo Maipú, pero aprovechando los empates de Atlanta y Temperley, que no pudieron alcanzarlo en la búsqueda por llegar al primer puesto de la zona B. Así las cosas, buscará jugar por primera vez en la máxima divisional del fútbol argentino en una instancia histórica para el club.

Ferro no logró llegar a la final y buscará revancha en el reducido.

El reducido, la segunda llave para ascender a Primera División

El Reducido lo disputan 14 equipos: los clubes que finalizan entre el segundo y el octavo puesto de cada zona. A ellos se suma el perdedor de la final por el primer ascenso (Tristán Suárez o Godoy Cruz), directamente en cuartos de final.

Primera ronda: se juegan siete cruces entre equipos de distintas zonas: 2.º vs. 8.º, 3.º vs. 7.º, 4.º vs. 6.º y 5.º vs. 5.º.

Formato: todos los partidos son a eliminación directa y a partido único.

Localía: juega de local el equipo mejor ubicado en la tabla.

Desempate: si hay empate en los 90 minutos, la clasificación se define sin alargue ni partido de revancha.

Fases finales: los siete ganadores avanzan a cuartos de final, donde se suma el perdedor de la final por el primer ascenso. Luego se disputan las semifinales y la final.

Los equipos que juegan el Reducido

Los clasificados al Reducido por el segundo ascenso en la Zona A son: Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Caseros. Por su parte, de la Zona B irán: Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Gimnasia y Tiro y Colegiales.