Quiénes son los argentinos que ganaron el Balón de Oro en la historia: la lista completa

El Balón de Oro es uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial. Desde su creación, en 1956, la distinción de la revista francesa France Football premia a los jugadores más destacados de cada época, aunque durante décadas estuvo limitada por una regla que impedía competir a futbolistas que no fueran europeos.

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A lo largo de la historia, la Argentina tuvo una presencia destacada en el palmarés, con figuras que dejaron una huella imborrable en el deporte. En total, tres futbolistas nacidos en el país ganaron el premio oficial, mientras que otro recibió una distinción honorífica por su trayectoria.

Quiénes son los argentinos que ganaron el Balón de Oro

El primero en conseguirlo fue Alfredo Di Stéfano, quien obtuvo dos Balones de Oro; luego llegó Omar Sívori, con uno, y finalmente Lionel Messi, que se convirtió en el máximo ganador de la historia con ocho trofeos. A esa lista se suma Diego Armando Maradona, quien recibió un Balón de Oro honorífico en 1995, como reconocimiento a su extraordinaria carrera. La particularidad es que Di Stéfano y Sívori pudieron ganar el premio porque se nacionalizaron españoles e italianos, respectivamente, mientras que Maradona quedó excluido durante sus mejores años debido a las restricciones vigentes.

Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori, los dos primeros

Nacido en Barracas, Buenos Aires, en 1926, Di Stéfano fue el primer argentino en conquistar el galardón. Lo consiguió en 1957 y 1959, durante su etapa en el Real Madrid, donde se convirtió en una de las grandes leyendas del fútbol europeo. Antes había jugado en River Plate y también había brillado en Millonarios de Colombia. Su talento, su capacidad goleadora y su influencia en el juego lo ubicaron entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

El segundo argentino en ganar el Balón de Oro fue Omar Sívori. Nacido en San Nicolás de los Arroyos en 1935, se consagró en 1961, cuando jugaba en la Juventus de Italia. Surgido de River Plate, había sido una de las figuras de la Selección argentina campeona del Sudamericano de 1957. Su técnica, creatividad y habilidad lo transformaron en un ídolo del fútbol italiano.

Lionel Messi: ocho veces en la cima

Leo Messi, el más ganador.

Messi es el argentino más laureado y el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro. Sus ocho conquistas llegaron en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con sus actuaciones en Barcelona, París Saint-Germain y la Selección argentina, construyó una trayectoria excepcional que incluye el título mundial de Qatar 2022.

Diego Maradona: el reconocimiento honorífico

Maradona no pudo competir por el premio durante su mejor etapa porque no estaba permitido elegir futbolistas no europeos. En 1995, France Football le entregó un Balón de Oro honorífico por su trayectoria y su actuación en el Mundial de México 1986. Aunque no integra el palmarés oficial, su distinción reconoce el lugar que ocupa entre las máximas leyendas del fútbol mundial.