Quién es Román Vega, el "tapado" en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina

Este martes por la tarde, la Selección Argentina oficializó la lista de convocados para los amistosos ante Bolivia, Benín y Burkina Faso que se disputarán en la fecha FIFA de septiembre/octubre. En la nómina de jugadores que recibieron el llamado de Lionel Scaloni generó sorpresa la presencia del nombre de Román Vega, lateral izquierdo de 22 años que puede tener su debut absoluto en la 'Albiceleste'.

{{{htmlAmp}}}

El futbolista surgido en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y de presente en el Zenit de Rusia es uno de los proyectos a seguir por el entrenador nacional en ese puesto, para el cual necesitará recambio pensando en la avanzada edad de Nicolás Tagliafico (34 años) y en las pocas alternativas con las que cuenta en ese sector. Minutos después de que la lista se haga pública, Vega la compartió en sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Lo que te soñé", expresó.

Quién es Román Vega, el "tapado" en la lista de Scaloni para los amistosos de octubre

Vega surgió en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, club en el que debutó profesionalmente en 2021. En 2022 fue cedido al Barcelona B y allí disputó 17 partidos durante la temporada 2022/23 antes de regresar al 'Bicho'. Ya de vuelta en el fútbol argentino, ganó protagonismo hasta consolidarse en el primer equipo y cerrar su etapa en el conjunto de La Paternal con 36 partidos y un gol. Durante esa etapa, también tuvo sus primeras presencias en las selecciones juveniles argentinas: disputó el Mundial Sub-20 de 2023 y fue convocado para la Sub-23.

Vega tuvo participaciones con la Selección Argentina Sub 20 bajo las órdenes de Javier Mascherano.

En julio de 2025, el lateral izquierdo fue transferido al Zenit de Rusia, que acordó un contrato de cinco años con el defensor. En su primera temporada sumó 23 partidos entre todas las competencias y se consolidó como una habitual alternativa en el primer equipo.

Antes de su salida hacia Rusia, River Plate había mostrado un fuerte interés por incorporar a Vega. Marcelo Gallardo lo tenía en consideración para reforzar el lateral izquierdo y el 'Millonario' llegó a avanzar en las negociaciones con Argentinos Juniors; sin embargo, la operación no se concretó porque Zenit apareció en el medio con una propuesta superior para comprar el 90% de los derechos económicos del futbolista por alrededor de 9 millones de dólares.

Cuándo es el primer amistoso de la Selección Argentina contra Bolivia

El duelo de la "Albiceleste" contra el conjunto sudamericano tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, será el regreso a las canchas de nuestro país del equipo comandado por Lionel Scaloni después de la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. A su vez, será el inicio de la serie de amistosos del combinado nacional que días más tarde se verá las caras con Burkina Faso y Benín.

En qué puestos del ranking FIFA están Bolivia, Burkina Faso y Benín, los rivales de la Selección Argentina

Actualmente, los tres equipos están entre los principales 100 del ranking de la FIFA, aunque algunos están mejor posicionados. El más alto es Burkina Faso, que está en el puesto 62 con un total de 1406.99 puntos, mientras que Bolivia aparece en la posición 77 con 1326 unidades. Más atrás está Benín que aparece 93 con 1252.17 puntos por encima de Tailandia, Palestina, Bielorrusia, Guatemala, Luxemburgo y Vietnam, quienes completan la lista de 100.