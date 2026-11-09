Quién es la pareja de Hernán Crespo: así es Antonella Silguero

Antonella Silguero es la pareja de Hernán Crespo, el ex futbolista y actual entrenador argentino, con quien mantiene una relación desde octubre de 2021. Tiene 33 años, está vinculada al mundo de la moda y los emprendimientos de indumentaria femenina y construyó junto al ex delantero una vida marcada por los viajes, los cambios de residencia y el acompañamiento a su carrera profesional. Aunque mantiene un perfil bajo y no suele dar entrevistas, en sus redes sociales comparte algunos momentos de su vida cotidiana y de los destinos que visita junto al director técnico.

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La historia de amor de Hernán Crespo y Antonella Silguero

La historia de amor comenzó el 30 de octubre de 2021, cuando se conocieron a través de amigos en común. Durante los primeros meses mantuvieron el vínculo con discreción, hasta que empezaron a mostrarse juntos en las redes sociales. En mayo de 2022, Crespo confirmó públicamente el romance al comentar una fotografía de Antonella con un mensaje contundente: “Hermosa, mi novia”.

Silguero se dedica al mundo de la moda y anteriormente tenía un emprendimiento de indumentaria femenina. Sin embargo, con el paso del tiempo y a partir de los compromisos laborales de Crespo, fue adaptando sus proyectos personales a una vida que implica mudanzas y estadías en distintos países. También es una apasionada de los viajes. En su cuenta de Instagram suele compartir imágenes de sus recorridas por destinos como Maldivas, Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

Crespo y su novia muy enamorados.

La adaptación de Antonella a la vida de Crespo

La carrera como entrenador de Crespo llevó a la pareja a instalarse en diferentes lugares del mundo. Uno de sus destinos fue Qatar, donde el argentino dirigió al Al-Duhail y consiguió conquistar la liga local en 2024. Más tarde, en julio de 2026, comenzaron otra etapa en Guadalajara, México, después de que el exdelantero asumiera la conducción técnica del Atlas.

A pesar de los constantes cambios de país, ambos lograron construir una relación estable y acompañarse en cada desafío profesional. Antonella suele estar presente en los momentos importantes de la carrera de Crespo y comparte con él los viajes y las experiencias que forman parte de su vida lejos de la Argentina.

Antonella tiene mucha repercusión en redes sociales.

Uno de los episodios más románticos de la pareja ocurrió en octubre de 2024, durante unas vacaciones en Seychelles. En una playa paradisíaca, Crespo se arrodilló y le propuso casamiento a Antonella con un anillo. La sorpresa terminó con una cena romántica frente al atardecer. Sin embargo, decidieron mantener el compromiso en privado y recién lo hicieron público un año después, cuando ella recordó aquel momento con una publicación en Instagram.

Antonella muestra su vida en redes sociales.

En el plano familiar, Crespo es padre de tres hijas, Nicole, Sofía y Martina, fruto de su anterior matrimonio con la modelo italiana Alessia Rossi, de quien se separó en 2019 después de 17 años de relación. Entre proyectos personales, viajes y mudanzas, Antonella Silguero encontró junto a Hernán Crespo una forma de construir una vida en común que combina el perfil reservado de ambos con el ritmo internacional que impone la carrera del entrenador.