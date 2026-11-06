Un famoso DT argentino será padre a los 51 años: su novia tiene 33

Un reconocido entrenador argentino atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A los 51 años, anunció que volverá a ser padre junto a su pareja, de 33. La noticia se conoció a través de redes sociales y la emoción de la pareja quedó a la vista.

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¿Quién es el entrenador argentino que será padre?

Se trata de Hernán Crespo, exdelantero de la Selección Argentina y actual DT de Atlas, de México. Su pareja es Antonella Silguero, y ambos están en una relación desde hace cinco años. La llegada de la bebé será la primera de ellos juntos, el cuarto hijo para él y la primera experiencia como mamá para ella.

Hernán Crespo será padre de nuevo con 51 años.

El anuncio en Instagram

Fue Antonella quien compartió la noticia en la red social, con una imagen de la ecografía y varias postales románticas junto al exfutbolista. “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió. El mensaje, cargado de emoción, mostró lo esperada que era la llegada de la nena.

El entrenador también dejó unas palabras para celebrar. “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”, dijo. Más tarde, en una historia, volvió a expresar su felicidad: “Se me explota el corazón de alegría. Después de una larga búsqueda, se agranda nuestra familia. Mi amor, te admiro y te amo con toda mi alma”.

La familia que se agranda

Crespo ya es padre de tres hijas, fruto de su relación anterior con la modelo italiana Alessia Rossi, con quien estuvo durante 17 años. Para Antonella, en cambio, será su debut en la maternidad. La pareja suma así un nuevo capítulo a su historia en común.

Empezaron la relación a fines de 2021 y en 2022 comenzaron a mostrarse juntos en redes. En unas vacaciones en las playas de Seychelles, Crespo le propuso casamiento, y el compromiso se hizo público en octubre de 2025, cuando ella recordó aquel día. “Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024”, escribió.

Así lo comunicó Hernán Crespo en sus redes sociales.

De Qatar a Guadalajara

Antonella, emprendedora vinculada al mundo de la indumentaria femenina, acompañó a Crespo en sus desafíos fuera del país. Vivieron en Qatar durante su ciclo en Al-Duhail y, desde julio de 2026, están instalados en Guadalajara, donde el técnico dirige a Atlas. Ahora, en medio de esa etapa en el exterior, se preparan para recibir a su primera hija juntos.