Quién es la novia de Leonel Flores: así es Camila Espinosa

Leonel Flores, una de las jóvenes promesas de Boca Juniors y una de las nuevas apariciones de la Selección Argentina, también atraviesa un gran momento en su vida sentimental. El futbolista de 19 años confirmó su romance con Camila Espinosa, conocida en las redes sociales como Cami Espiiinosa, una influencer y cantante de reguetón que acumula millones de seguidores y gana cada vez más popularidad en el mundo de la música urbana.

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La relación salió a la luz a comienzos de octubre de 2026, cuando el delantero decidió blanquear el vínculo a través de sus historias de Instagram. La noticia rápidamente despertó interés entre los seguidores del fútbol y del espectáculo, especialmente por la importante presencia digital de su pareja.

Quién es Camila Espinosa, la novia de Leonel Flores

Camila Espinosa es una influencer y artista musical que se destaca por sus contenidos en redes sociales y su incursión en el reguetón. Bajo el nombre artístico de Cami Espiiinosa, construyó una comunidad de millones de usuarios, principalmente en TikTok, donde comparte videos vinculados con su música, su estilo de vida y diferentes tendencias.

Flores junto a su pareja.

La joven cuenta con aproximadamente 2,4 millones de seguidores en TikTok, donde también acumula más de 202 millones de 'me gusta'. En Instagram, por su parte, reúne alrededor de 549 mil seguidores. Además de su faceta como creadora de contenido, Camila desarrolla una carrera como cantante de música urbana. Su propuesta está vinculada al reguetón y a los sonidos callejeros, mientras continúa ampliando su audiencia y generando colaboraciones con otros artistas.

La joven tiene muchos seguidores.

Cómo se conoció el romance con Leonel Flores

La confirmación de la pareja coincidió con una semana inolvidable para el futbolista. Flores había debutado en la Selección argentina el 30 de septiembre, en la victoria por 4-0 ante Bolivia, y dos días después fue protagonista con Boca frente a Unión, cuando convirtió dos goles en el triunfo por 3-0.

En medio de esa exposición deportiva, el joven hizo público su noviazgo con Camila y ambos comenzaron a aparecer vinculados en las redes sociales. El 15 de octubre, además, la pareja protagonizó un gesto solidario que tuvo gran repercusión. Flores y su novia visitaron el Club Santa María Futsal, en Monte Chingolo, partido de Lanús, donde colaboraron con una olla popular mediante la donación de alimentos.