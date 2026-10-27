Quién es la novia de Lautaro Di Lollo, jugador de Boca: así es Ámbar

Lautaro Di Lollo es uno de los jugadores del momento en el fútbol argentino. Junto a Facundo "Jagger" Herrera logró conformar una saga central que se consolidó como titular en el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, aunque en el "Xeneize" ya había empezado a tener continuidad y muchos minutos junto a Claudio Úbeda, destacándose por su buen juego áereo y llegada al gol. A él no se le conoce tanto de su círculo íntimo, aunque si algunos posteos con su novia Ambar, quien lo acompaña en su carrera.

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Quién es la novia de Lautaro Di Lollo, jugador de Boca

Ambar es la novia de Lautaro Di Lollo. En su cuenta de Instagram se la puede encontrar como "7amb4r" y tiene una cuenta de TikTok con más de 30 mil seguidores llamada "maleteamo111" donde sube contenido vinculado a Boca Juniors y de su vida privada. En el se pueden ver también algunas fotos de viajes que ha realizado por fuera de Argentina y cantando algunas canciones.

Ambar junto al futbolista.

De ambos juntos se conoce una sola foto en donde la joven le declara su amor, mientras que en una historia de la joven de hace algunos meses, ella le dijo "vamos arriba mi amor", mientras que la joven subió un video algunos meses atrás en donde le dice cantando "me muero de celos" con la leyenda "cuando tu novio es futbolista", en relación a cómo lleva su vínculo con el defensor. Aunque en los últimos meses no han subido más contenido juntos, lo que abre la posibilidad de una posible ruptura que ninguno hizo público aún.

Ambar, la novia del defensor.

En 2026 se empezó a conocer un poco más sobre la vida del futbolista surgido de Boca Predio, con videos de saludos que se empezaron a hacer virales. Aunque, lejos de lo que se cree, en sus redes sociales no son tantas las imágenes que sube junto a su círculo íntimo, teniendo su cuenta para compartir más que nada fotos que tienen que ver con su carrera profesional hoy en el club de La Ribera.

La joven es influencer.

El festejo de Di Lollo para su novia

En sus primeros festejos de goles se pudo ver al jugador realizar con sus manos la letra "A", que hace referencia directa a su novia. Una compañera en su vida, que ha cambiado mucho en el último tiempo. Y que cuenta con una exposición profesional constante, dado que juega en nada más ni nada menos que Boca Juniors. Y en donde sueña tener un despegue que le permita el día de mañana llegar al fútbol europeo, como ya logró ser convocado a la lista previa de la Selección Argentina.