El futbolista Facundo "Jagger" Herrera vivió una jornada inolvidable al convertir su primer tanto oficial en Primera División, una anotación agónica conta Independiete que sirvió para sentenciar la victoria en el clásico. En declaraciones brindadas al programa Fútbol 12, emitido por ESPN, el jugador expresó su profunda emoción y reveló una particular premonición que le transmitió Leandro Paredes instantes previos al desenlace del encuentro.

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La consulta inicial del cronista apuntó directamente al valor emotivo del momento y a si la realidad había superado cualquier expectativa previa. Ante la pregunta de si fue mejor de lo soñado por tratarse de un clásico sobre la hora, Herrera fue categórico al responder: "Sí, recontra. Para ganar un clásico ahí sobre la hora más que soñado".

El diálogo con Leandro Paredes previo a la jugada decisiva

En medio de los festejos, el futbolista destacó la confianza que le brindaron sus compañeros dentro del campo de juego antes del centro que terminó en la red. En particular, relató las palabras que le dedicó Paredes antes de dirigirse hacia la zona de peligro.

"Leandro Paredes justo me dijo que iba a hacer el gol. El Ruso (por Ascacibar) también", detalló Herrera sobre el respaldo que recibió. En esa misma línea, describió la secuencia: "Yendo justo para el área me dijo que iba a hacer el gol, el Ruso también me lo había dicho. Y bueno, y la jugada ahí traté de anticipar el primer palo, me tiré de palomita y por suerte entró con lo justo".

El compromiso del plantel y la demanda de la camiseta de Boca

Lejos de conformarse con el impacto del resultado inmediato, Herrera analizó la responsabilidad que implica defender los colores de la institución y la mentalidad requerida para afrontar las distintas competencias del calendario deportivo.

"Nosotros vamos paso a paso, pero sabemos que la camiseta de Boca demanda esto, pelear todos los frentes", aseguró el futbolista, dejando en claro la postura del equipo de cara a lo que viene.

Hacia el final de la entrevista, dejó una promesa directa para todos los hinchas tras la agónica victoria en el clásico: "Y bueno, y al hincha que se quede tranquilo que nosotros nos vamos a matar ahí adentro de la cancha".