Quién es Lautaro Bianco, el 10 de la Reserva de Boca que sube a Primera tras la lesión de Tomás Aranda

La lesión de Tomás Aranda modificó los planes de Boca para las próximas semanas. El mediocampista, una de las apariciones más importantes del equipo durante la temporada, sufrió una fractura en el peroné de su pierna derecha y deberá atravesar un período prolongado de recuperación. Ante esta baja, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena comenzó a buscar alternativas dentro del plantel.

Entre las opciones aparece un nombre que hasta ahora se había destacado principalmente en las divisiones juveniles. Se trata de Lautaro Bianco, una de las promesas de la Reserva que venía siendo observada por el entrenador y que ahora tendrá la posibilidad de dar el salto al plantel profesional. El juvenil es señalado dentro del club como uno de los futbolistas con mayor proyección de su categoría.

Quién es y cómo juega Lautaro Bianco

Bianco tiene 19 años y se desempeña como mediocampista, aunque sus características lo ubican principalmente como un futbolista de perfil ofensivo. Si bien no es un jugador idéntico a Aranda, en Boca consideran que puede ocupar un rol similar en cuanto a la generación de juego y aportar alternativas en la zona de creación. Su habilidad con la pelota es uno de los aspectos que más destacan quienes siguen su evolución.

El jugador sueña con más.

Una de sus principales virtudes es la capacidad para jugar y rematar con ambas piernas. Esa facilidad para utilizar los dos perfiles le permite desenvolverse con mayor libertad en el campo y encontrar distintas soluciones cuando recibe entre líneas. Además, se destaca por su habilidad para superar rivales en el uno contra uno, una característica que le permite romper líneas y darle dinámica al ataque.

El vínculo de Bianco con Boca

Bianco, además, ya tiene asegurado su vínculo profesional con la institución. Hace más de un año firmó su primer contrato con Boca y quedó ligado al club hasta diciembre de 2029. De esta manera, la dirigencia logró conservar a una de las jóvenes apuestas de la cantera y ahora tendrá la posibilidad de observar su evolución directamente junto al plantel profesional.

Su oportunidad llega justamente cuando Boca perdió a Aranda, quien se había convertido en una pieza importante del equipo. El joven de 19 años había sido titular en los últimos 20 partidos antes de su lesión y recibió incluso la camiseta número 10. Su ausencia obliga a Arruabarrena a buscar soluciones, y Bianco aparece como una de las alternativas surgidas desde las inferiores.