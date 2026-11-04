Luego de la victoria de Boca Juniors por 1 a 0 ante River Plate en el Superclásico disputado en La Bombonera, el apellido Di Lollo volvió a ser protagonista en el conjunto de La Ribera. En este caso, no por Lautaro -quien marcó el gol el pasado domingo 1° de noviembre contra el "Millonario"-, sino por su hermano Joaquin, quien juega en las Inferiores. Si bien todavía no debutó en la Primera del "Xeneize", tiene la ilusión de hacerlo y al lado del defensor titular del equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

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Quién es Joaquín Di Lollo, el hermano de Lautaro que puede debutar en la Primera de Boca

En su caso, se desempeña como volante central a diferencia del futbolista que está muy cerca de cumplir los 100 partidos en el elenco "Azul y Oro" (tiene 90 y ocho goles). Su arribo se dio justamente gracias a su familia, ya que el primero fue Lautaro a quien su madre llevaba a entrenar mientras el padre trabajaba. Allí también estaba Joaquín, que con el paso del tiempo se fue afianzando en el mediocampo hasta llegar a la Cuarta, donde juega hoy en día siendo tres años menor que el central.

Si bien ya compartieron prácticas juntos en Primera, todavía no pudo tener la oportunidad de lucirse en dicha categoría. Por supuesto, mantiene el sueño vivo de jugar al lado del defensor que ya es una fija en el equipo de Arruabarrena y está a pocos pasos de ganar sus primeros títulos con el plantel profesional. Es que el "Xeneize" jugará tanto la definición ante Defensa y Justicia por la tabla anual en la última fecha -además de lo que le queda del Clausura-, como también la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro.

Lautaro Di Lollo, autor del gol de Boca en el Superclásico ante River en La Bombonera

El fixture confirmado de Boca para el cierre de la temporada 2026

Fecha 16 - Torneo Clausura - Boca vs. Defensa y Justicia - sábado 7 de noviembre a las 17.30.

vs. Defensa y Justicia - sábado 7 de noviembre a las 17.30. Semifinal - Copa Argentina - Boca vs. Banfield - sábado 14 de noviembre a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

vs. Banfield - sábado 14 de noviembre a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Final - Copa Sudamericana - Boca vs. Atlético Mineiro - sábado 21 de noviembre a las 19.30.

Cuándo juega Boca vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo del "Xeneize" ante el "Halcón" de Florencio Varela será este sábado 7 de noviembre a las 17.30 horas en La Bombonera con el arbitraje de Sebastián Zunino. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. Cabe destacar que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pueden salir campeones de la tabla anual si es que triunfan, pero si empatan o pierden deberán esperar que no ganen Argentinos Juniors o Rosario Central en sus respectivos compromisos.

Además, Boca (30) está tres puntos abajo de Instituto de Córdoba (33) en la Zona A con una diferencia de gol menor (+9 contra +11 de los cordobeses), pero si lo iguala en unidades podría quedar como líder si la "Gloria" pierde con Newell's horas después.