Uno por uno: los puntajes de los jugadores de Boca en la victoria ante River en el Superclásico

Álvaro Montero (5): casi ni participó en el partido. Un puntaje estándar porque no tuvo ninguna influencia en el partido.

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Leandro Lozano (6): Partido correcto del lateral derecho. No sufrió en defensa y en ataque acompañó.

Lautaro Di Lollo (7): El defensor jugó un buen partido y casi ni se la dejó tocar a los escasos delanteros de River. El gol le da un punto extra porque es uno de sus principales virtudes.

Facundo Herrera (6): Lo amonestaron rápido y, al igual que su compañero de zaga, no tuvo un mal partido. Prolijo y firme en defensa. Los delanteros de River no lo molestaron y estuvo bien firme. Salió solo porque estaba amonestado en el primer tiempo.

Lautaro Blanco (7): Otro partido prolijo del defensor e intentó en ataque. Fue un jugador molesto y luchó más de lo que jugó. En el segundo tiempo lo amonestaron por una falta temeraria y un poco excedida, pero en líneas generales un buen partido. Hizo expulsar a Montiel.

Milton Delgado (8): la figura de la cancha. El jugador de Boca aprovechó a la perfección el esquema Leonardo Ponzio y la presencia de Lucas Silva en la cancha. Se lo comió crudo y, en el segundo, con un jugador más aplicó toda su dinámica..

Leandro Paredes (7): jugó un gran partido. Dominó la mitad de cancha aprovechando el mediocampo que puso Ponzio. Podría haber sido expulsado por doble amonestación, pero fue el hombre que dominó, desde la pelota en los pies, todo el partido.

Santiago Ascacibar (7): Al igual que Paredes, el planteo de River le vino bárbaro. Dominó, tocó y hasta llegó al área pero no llegó a gravitar del todo en ataque. De lo mejor que tiene Boca el mediocampo que fue muy superador que el de River.

Leonel Flores (5): Acuña le ganó todos los mano a mano. No tuvo un buen partido y pecó de la falta de experiencia ante el lateral de River. No gravitó en lo más mínimo.

Miguel Merentiel (6,5): Buen partido del delantero que, una vez más, entregó más sacrificio que juego. Rebotó la pelota y fue al jugador que abrió el partido al recibir la falta de Lucas Martínez Quarta.







Sebastián Villa (6): No jugó un gran partido y no terminó bien muchas jugadas, pero a diferencia de Flores encontró la forma de no perder la pelota cuando las cosas no le salían. Fue el autor del centro que terminó en el gol de Di Lollo.

Suplentes

Ayrton Costa (6): no gravitó, pero no tuvo errores. Correcto segundo tiempo.

Alan Velasco (5): entró a pelearse y no gravitó ante una defensa cansada.